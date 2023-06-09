Жителя Витебска приговорили к двум годам колонии за 10 фото в Instagram и ВКонтакте

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Опубликовано: 09.06.2023 21:50 , Обновлено: 09.06.2023

В Витебской прокуратуре сообщили, что суд согласился с требованием обвинителей посадить на два года в колонию 34-летнего мужчину. Его обвинили в размещении в соцсетях фотографий.

Как сообщило агентство Белта, молодой человек с сентября 2014-го по март 2021 года опубликовал на своих страницах в Инстаграме и ВКонтакте 10 фотографий с бело-красно-белой символикой.

“Данное деяние обвиняемый совершил в течение года после наложения взысканий за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий по статье 24.23 КоАП”, - пояснили в прокуратуре.

В Витебской прокуратуре посчитали, что мужчина должен был получить “соответствующее разрешение исполнительных и распорядительных органов” для публикации этих фото. В ведомстве утверждают, что три раза предупреждали жителя Витебска об ответственности. После того, как мужчина не ограничил доступ к фото, в отношении его уже возбудим уголовное дело по статье ст.342-2 УК.

[info_b] Статья 342-2 УК РБ . Неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.[/info_b]

Суд в Витебске осудил мужчину на два года колонии общего режима. Однако приговор не вступил в силу и его можно опротестовать.