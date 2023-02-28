Генпрокурор пообещал белорусам начать в 2023 году суды над умершими фашистами

Опубликовано: 28.02.2023 13:53 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Андрей Швед 28 февраля заявил, что к концу 2023 года хочет начать судебные процессы над умершими немцами.

Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями БГУИР. «Я думаю, в конце этого года мы начнем заочные процессы в белорусских судах в отношении не только еще живых палачей, но и умерших», - пообещал он.

Также Андрей Швед заявил, что заметил ведение “информационной войны против умов наших граждан”. “На просторах Интернета льются в рамках этой информационной войны, которая, кстати, ни одно десятилетие уже идет, потоки клеветы, искажения фактов», - сказал генпрокурор.