"Снимет вполне обоснованные замечания жителей" - В "Белжилпроекте" подготовили новые правила сбора мусора в Беларуси

Опубликовано: 31.07.2024 11:01 , Обновлено: 31.07.2024

В Институте "Белжилпроект" подготовили проект нового технического кодекса установившейся практики (ТКП) с правилами обращения с коммунальными отходами. Его уже отправили на согласование ответственных ведомств. Директор предприятия Денис Жеймо подробно рассказал о двух ключевых изменениях, касающихся сбора мусора, которые ожидают белорусов в случае, если документ одобрят законодательные органы.

Новая “экономически выгодная” схема сбора вторсырья

В ТКП 17.11-08-2020 “Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами” предусмотрен отказ от нынешней практики повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов и переход на двухконтейнерную систему сортировки мусора: один - для всех видов бытовых отходов, другой — для вторичных материальных ресурсов, которые можно пустить в переработку (стекла, пластика, бумаги и картона).

“Это упростит и сделает более экономически выгодным организацию и сбор вторсырья, а еще снимет вполне обоснованные замечания жителей, что такие отходы загружают в кузов одной машины, которая отвозит их на сортировку”, — заявил Жеймо в комментарии агентству “Минск-Новости”.

По его словам, эксперимент с двухконтейнерной системой сбора мусора, который проводит ЖКХ Минска в отдельных районах, уже подтвердил действенность выбранной стратегии. Она оказалась проще и для жителей города, и для перевозчиков мусора, и для обслуживающих организаций.

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Цветные контейнеры - всё?

При этом Жеймо подчеркнул, что о полном отказе от цветных контейнеров, которые в последние годы в большом количестве появились в Минске, речи не идёт. По его словам, эти подходы раздельного сбора мусора уже “зарекомендовали себя”, однако, некоторые изменения всё же планируются.

Так, на устанавливаемых в последние годы модульных конструкциях решили оставить специальные контейнеры, разделённые по видам отходов, но в этом случае обслуживающая организация обязана будет заключать с предприятием-перевозчиком договор на раздельный вывоз вторсырья: одна машина будет забирать пластик, другая — бумагу, третья - стекло.

Что предложили изменить для юрлиц?

Кроме того, в новой редакции правил решили прописать обязанность организовать раздельный сбор вторсырья не только для жителей домов, но и для юридических лиц, которые арендуют помещения во многих жилых многоэтажках. Если документ одобрят власти, их обяжут установить собственные контейнеры или обустроить площадку и обеспечить вывоз отходов.

“Раньше арендаторы свои отходы в основном выбрасывали в контейнеры, которыми пользовались жильцы. Если весь первый этаж дома отдан под аренду, получается весомый объем. За него субъекты хозяйствования платили незначительные суммы. При этом ЖКХ районов приходилось увеличивать периодичность забора мусора, так как контейнеры заполнялись быстрее”, - обосновал новые требования для юрлиц руководитель “Белжилпроекта”.

По новым требованиям арендаторы обязаны будут согласовывать с комитетами природных ресурсов нормы по отходам. Нормативы пообещали разные для разных видов экономической деятельности.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жители белорусских городов регулярно жалуются на то, что работники коммунальных служб вывозят отсортированный мусор вместе, загружая бумагу, пластик и стекло в один мусоровоз.

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Между тем, за неправильное обращение с мусором и отходами в белорусском законодательстве даже предусмотрено административное наказание. Ранее Telegraf.news рассказывал, как правильно поступать, например, с крупногабаритным и строительным мусором после ремонта, чтобы не схлопотать крупный штраф до 30 базовых величин (до 1200 рублей на сегодня).

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