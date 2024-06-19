«Нам не понять эту сложную комбинацию» - В ЖКХ ответили белорусам, почему отсортированный мусор вывозит одна машина

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Опубликовано: 19.06.2024 15:53 , Обновлено: 19.06.2024

Генеральный директор "Минского городского жилищного хозяйства" Марина Толстик ответила на один из популярных вопросов, которыми регулярно задаются жители белорусских городов: зачем сортировать мусор, раскладывая его по разным контейнерам, если в результате за ним приезжает один грузовик, который забирает всё разом, сваливая всё в одну кучу?

В соцсетях регулярно появляются видео того, как мусоровозы забирают с площадок во дворах многоэтажек мусор, тщательно отсортированный жителями, одновременно из жёлтых, синих и зелёных контейнеров, предназначенных для разного материала. Как правило, такие действия ЖКХ приводят в недоумение как самих авторов видео, так и комментаторов.

Например, под одним из недавних роликов в соцсети TikTok, опубликованных блогером под ником caravan_by, на подобные действия сотрудников ЖКХ пожаловались жители из разных городов Беларуси. Несмотря на то, что большинство комментаторов признаёт, что сама по себе “идея сортировки мусора правильная”, зрители констатировали, что в Беларуси она “почему-то работает не так как должна”.

“Нам не понять эту сложную комбинацию”, - написала одна из зрительниц.

Между тем, ответ на этот волнующий белорусов вопрос 18 июня в эфире гостелеканала ОНТ дала генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик. Она пояснила, что по действующим правилам отходы должны разделяться на твердые коммунальные, которые нельзя переработать, и на те, которые можно отправить на переработку. Для этих двух видов предусмотрен отдельный спецтранспорт. А вот вторсырьё из из жёлтых, зелёных и синих контейнеров, действительно, вывозится с площадок на одном мусоровозе . Зачем тогда ставить разные контейнеры и просить белорусов сортировать отдельно пластик от бумаги, в ЖКХ не пояснили.

“Дальше он идёт на сортировочный завод и досортировывается уже вручную, людьми”, - лишь уточнила Толстик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства. А что же будет с сортировкой вторсырья, к которой в последние годы так активно призывали белорусов в том числе и коммунальные службы?

В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?