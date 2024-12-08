Снегодождь, туманы и до -9°C. Синоптики пообещали белорусам неделю «динамичных» процессов

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Опубликовано: 08.12.2024 11:19 , Обновлено: 08.12.2024

Согласно прогнозам синоптиков, как минимум до середины декабря суровых морозов и зимних снегопадов в Беларуси не ожидается. Однако, ночная температура на следующей неделе в одном из регионов страны может опуститься до -9°C. Узнали, что ещё сулят жителям страны "динамичные процессы", происходящие в атмосфере, с 9 по 15 декабря.

Четвёртый месяц осени

Белорусский синоптик синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что “настоящей зимы на следующей неделе ждать не стоит”, поскольку декабрь “продолжит тенденции осени”.

“Будет продолжаться противостояние арктических и атлантических воздушных масс. Нас ожидает череда пасмурных, сырых и ветреных дней. Процессы будут развиваться динамично, поэтому погода будет часто меняться”, - рассказал специалист.

По его прогнозу, средняя температура будет выше климатической нормы на 1-3 градуса, страну продолжат окутывать густые туманы, а дороги по-прежнему будет сковывать гололедица. Это, кстати, во многом соответствует предварительному прогнозу Белгидромета на декабрь.

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Впрочем, несмотря на то, что в большинство дней на предстоящей неделе температура воздуха будет держаться около 0°C, ночных заморозков это не исключает. Так, в понедельник и вторник, 9 и 10 декабря , ночью температура воздуха может опускаться до -2°C, а днём будет держаться в диапазоне от -1 до +4°C в понедельник и от -3 до +3°C во вторник. В эти дни для большей части территории страны специалисты спрогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя.

А вот в середине недели под влиянием влажных воздушных масс с Балтийского моря ночная температура может опуститься до -9°C в Витебской области. При этом днём в среду, 11 декабря , температура по-прежнему будет стремиться к плюсовым значениям - до +1-4°C по стране.

С четверга, 12 декабря , погоду в Беларуси, по словам Рябова, будет определять антициклон с центром над Чёрным морем. Это гарантирует нашей стране облачную погоду без существенных осадков и достаточно околонулевую температуру: в четверг днём от 0 до +5°C, в пятницу, 13 декабря , — от -1 до +4°C.

Погода на выходные, 14-15 декабря

Озвучил Рябов и свой предварительный прогноз на следующие выходные, 14-15 декабря . К этому времени, по его словам, с территории Западной Европы к Беларуси должен подойти очередной атмосферный фронт, который принесёт большинству регионов страны дождь, мокрый снег, а также сильный ветер.

Ночью и утром местами будут густые туманы, предупредил специалист. Что же до температуры, то ночью она будет колебаться в диапазоне -2..+2°C, а днём – от -1 до +4°C.

Ранее Telegraf.news рассказал о прогнозе на предстоящую зиму, сделанном специалистами на основании модели CFS E3. Исходя из их оценок температурных аномалий, ни один зимний месяц в Беларуси в начавшемся зимнем сезоне не будет приближен к климатической норме. Впрочем, это вовсе не означает полную отмену морозов, а лишь более тёплую, чем обычно, погоду.

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