Госстандарт запретил продавать в Беларуси порошки Persil и Ariel. Как объяснил?

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Опубликовано: 22.09.2023 16:35 , Обновлено: 22.09.2023

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два популярных стиральных порошка. В ведомстве рассказали, в чем причина.

Специалисты выяснили, что стиральный порошок Persil Sensitive (“Персил Сенситив”) по сути не является тем, что он ем сказано на маркировке. Там написано, что порошок предназначен «для использования в стиральных машинах-автоматах», однако он не может применяться как моющее средство с «нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой», - заявили в ведомстве. Показатель “пенообразующая способность” при норме не более 180 мм составил (200±6) мм.

Фото: t.me/gosstandartby

Также под запрет попал еще один популярный стиральный порошок, речь про ARIEL. Причины те же: в Госстандарте заявили, что порошок ARIEL AUTOMAT “Горный родник” тоже не предназначен (хоть это и указано в маркировке) для использования в стиральных машинах любого типа. В нем показатель “пенообразующая способность” при норме не более 180 мм составил (210±6) мм.

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Фото: t.me/gosstandartby

А еще запретили продавать жидкое средство для стирки «Ласка Уход». Оно попало под запрет по той же причине, что и стиральные порошки. На нем тоже указано, что применять этот гель можно в стиральных машинах-автоматах, однако при этом оно в стиральных машинах с фронтальной загрузкой образует слишком много пены. «При норме не более 180 мм показатель составил (190±6) мм.

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Кроме того, это средство не соответствовала установленным в Беларуси обязательным требованиям ГОСТ “Средства для стирки. Общие технические условия”, по показателю “моющая способность”: при норме не менее 60 % показатель составил 50,3±4,5 %.

«Превышение показателя “пенообразующая способность” вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», – отметили сотрудники ведомства.

Фото: t.me/gosstandartby

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Что с ней не так?

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