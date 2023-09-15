Госстандарт запретил продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Что с ней не так?
Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья настольную игру "Монополия". Ее запретили ввозить и продавать в нашей стране.
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Речь идет об игре для детей от 8 лет, производитель «GUANGDONG AUSINI TOYS INDUSTRY CO., LTD.» (Китай), с артикулами 339 и 2007, сообщили в ведомстве.
В Госстандарте пришли в выводу, что эти игры не соответствуют требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»: они должны быть сконструированы и сделаны так, чтобы во время игры “не представляли опасность для жизни и здоровья детей”.
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Кроме того, текст в играх должен быть напечатан “контрастным цветом по отношению к фону”, а высота букв должна быть не менее 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм - для детей старше 10 лет, а фактически минимальная высота букв была 1,65 мм.
В ведомстве сообщили, что эти игры запретили ввозить и продавать в Беларуси.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси два российских мороженных.
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