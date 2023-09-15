Госстандарт запретил продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Что с ней не так?

📷 Фото

Опубликовано: 15.09.2023 13:17 , Обновлено: 15.09.2023

Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья настольную игру "Монополия". Ее запретили ввозить и продавать в нашей стране.

Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?

Речь идет об игре для детей от 8 лет, производитель «GUANGDONG AUSINI TOYS INDUSTRY CO., LTD.» (Китай), с артикулами 339 и 2007, сообщили в ведомстве.

Фото: danger.gskp.by

Фото: danger.gskp.by

В Госстандарте пришли в выводу, что эти игры не соответствуют требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»: они должны быть сконструированы и сделаны так, чтобы во время игры “не представляли опасность для жизни и здоровья детей”.

В Беларуси запретили продавать популярные рыбные палочки

Кроме того, текст в играх должен быть напечатан “контрастным цветом по отношению к фону”, а высота букв должна быть не менее 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм - для детей старше 10 лет, а фактически минимальная высота букв была 1,65 мм.

В ведомстве сообщили, что эти игры запретили ввозить и продавать в Беларуси.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Госстандарт запретил продавать в Беларуси два российских мороженных.

«Оказывают отрицательное влияние на детей» — Госстандарт запретил продавать в Беларуси два российских мороженных. Что за они?