«Оказывают отрицательное влияние на детей» - Госстандарт запретил продавать в Беларуси два российских мороженных. Что за они?

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Опубликовано: 31.08.2023 14:14 , Обновлено: 31.08.2023

Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья продукцию – речь идет про два российских мороженных.

Небезопасной признана продукция от ООО «Фабрика Грез».

Выяснилось, что в одном из мороженных вместо молочного жира использован заменитель, в количестве 98,3 %, при норме замещения не более 50%.

Фото: danger.gskp.by

Другое мороженное тоже не соответствует требованиям безопасности. В результате испытаний выяснилось, что в нем вместо молочного жира заменитель в количестве 96,7 % (при норме не более 50%).

Фото: danger.gskp.by

А в его состав входит синтетический краситель тартразин (Е102), кармины, медные комплексы хлорофиллов и хлорофилинов, куркумины. На мороженном нет предупреждающей надписи, что оно содержит красители, которые могут “оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей”.

Госстандарт запретил ввозить и продавать эту продукцию в Беларуси.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой:

Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?

А также запретил продавать в Беларуси несколько российских напитков:

Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько российских напитков. Что за они?