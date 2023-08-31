«Оказывают отрицательное влияние на детей» - Госстандарт запретил продавать в Беларуси два российских мороженных. Что за они?
Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья продукцию – речь идет про два российских мороженных.
Небезопасной признана продукция от ООО «Фабрика Грез».
Выяснилось, что в одном из мороженных вместо молочного жира использован заменитель, в количестве 98,3 %, при норме замещения не более 50%.
Другое мороженное тоже не соответствует требованиям безопасности. В результате испытаний выяснилось, что в нем вместо молочного жира заменитель в количестве 96,7 % (при норме не более 50%).
А в его состав входит синтетический краситель тартразин (Е102), кармины, медные комплексы хлорофиллов и хлорофилинов, куркумины. На мороженном нет предупреждающей надписи, что оно содержит красители, которые могут “оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей”.
Госстандарт запретил ввозить и продавать эту продукцию в Беларуси.
Напомним, ранее Телеграф писал, что Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой:
Госстандарт нашел в белорусских магазинах блины с кишечной палочкой. Как они выглядят?
А также запретил продавать в Беларуси несколько российских напитков:
Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько российских напитков. Что за они?