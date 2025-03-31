"Скорее всего, показалось" - В "Гордорстрое" рассказали о "секретном" эксперименте на дорогах Беларуси и объяснили, почему были такие "белые"

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Опубликовано: 31.03.2025 13:01 , Обновлено: 31.03.2025

Немногочисленные дожди и дорожная техника почти смыли напоминание белорусам о необычно белых дорогах этой зимой. Но не от снега, а соли. Зачем было столько сыпать? На самом ли деле ее было больше обычного? И есть ли на белорусских дорогах альтернатива соли? В поиске компетентных ответов журналистка Telegraf.news обратилась к специалисту “Гордорстрой”.

Лишнего не отсыпали

О том, что соли на белорусских улицах было больше, чем обычно, в государственном предприятии “Гордорстрой” категорически отрицают. Наоборот, по словам представителя организации, этой зимой ее потребовалось даже в разы меньше, если сравнивать с прошлым годом.

Главной причиной заместитель главного инженера Николай Золотухин назвал отсутствие осадков. В связи с этим, по его словам, дороги обрабатывали по-минимуму.

[info_b] Николай Золотухин - заместитель главного инженера-начальник отдела содержания и благоустройства государственного предприятия “Гордорстрой”. Опыт работы в сфере дорожного строительства - более 20 лет. [/info_b]

“Согласно сводкам Белгидромета, за этот сезон выпало 59% осадков от климатической нормы. Поэтому противогололедных материалов было использовано в 3 раза меньше. В Минске ушло около 10 тысяч тонн песчано-соляных смесей и 50 тысяч тонн технической соли. Это на весь город: проспекты, улицы и проезды”, - детализировал замглавного инженера.

Минск, фото "Гордорстрой"

На вопрос, добавляли ли в привычные смеси какие-либо новые компоненты, в организации также ответили отрицательно.

“Главная особенность обработки дорог зимой 2024-2025 заключалась в недопущении образования гололедицы. Самый важный показатель для нас, что мы хорошо сработали - это уменьшение аварийности на дорогах и гололедных травм в городе Минске”, - отметил Николай Золотухин.

При этом он сообщил, что всего в Беларуси используют три противогололедных материала :

Химический (соль “Галит” марки А) - распределяется на дорогах зимой, чтобы предотвратить образование снега и льда;

Химико-фрикционный - песко-соляная смесь (ПСС) в различных сочетаниях 1/1, 1/2, 1/3. При технико-экономическом обосновании возможны различные комбинации;

Фрикционная ПСС - та же ПСС, только в пропорции 19/1 с долей соли всего 5%.

Соляной склад, фото "Гордорстрой"

- Почему в одних случаях применяется песок, а в других соль? Менялась ли их концентрация минувшей зимой?

Все зависит от температуры воздуха и видов зимней скользкости: гололеда, снежного или снежно-ледяного наката, рыхлого снега. К примеру, фрикционный способ хорош для повышения сцепных качеств автомобильной дороги при снежно-ледяном накате и других образованиях на ее поверхности. В качестве инертных материалов используется песок и другие минеральные компоненты, которые соответствуют противогололедным стандартам: ПГМ СТБ 1158.

Но есть нюанс: фрикционный метод применяется в нашей республике только при температуре ниже -15 ºС . В этом году мы обошлись без него из-за отсутствия сильных морозов. В прошлом сезоне, наверное, пару-тройку дней все же прибегали. Суть в том, что при температуре ниже -15 градусов галиты марок А и Б плохо реагируют, поэтому добавляется песок.

[info_b]Профилактическая обработка усовершенствованных покрытий проезжей части, включая укрепленные полосы обочин и разделительных полос, а также переходно-скоростные полосы, производится в РБ по нормам: 15 г/м² хлористого натрия при температуре воздуха до -5 ºС. Если за окном 5-10 градусов мороза - 30 г/м². От -10 ºС и ниже с прогнозом на ближайшие 3 часа посыпают 40 г/м² смеси. [/info_b]

Фото "Гордорстрой"

- Какая может быть альтернатива соли и песку? Возможно, белорусские ученые уже изобретают что-то интересное?

Каждый год мы пытаемся внедрить нечто новое. Сейчас проводим эксперимент, который стартовал зимой и ориентировочно завершится к августу 2025 года. Но что это, пока секрет. В противогололедные материалы вносится определенная добавка, которая, по заверению разработчиков, должна снизить негативное воздействие на металлы, кожу и зеленые насаждения на 15–20 %.

Тем не менее, пока какой-либо информацией об изменении или корректировке действующих норм мы не располагаем.

Фото "Гордорстрой"

Насколько сильно обработка дорог влияет на здоровье людей и окружающую среду, дорожники не дали четкого ответа. По их информации, негативное воздействие минимально, поскольку не содержит испарений. А нивелировать любые отрицательные воздействия им помогает сама природа.

“Все стабилизируется с приходом весны - природа самоочищается. Последний дождь у нас шел почти сутки. Он полностью помог справиться с солями. Как только за окном наметились первые устойчивые +5-10 ºС, “Горремавтодор” начал тщательно мыть улицы. Эта процедура обязательна: после того как установились положительные температуры, мы обязаны полностью убрать остатки соли и высолы с покрытия и искусственных сооружений”, - обозначил начальник отдела содержания и благоустройства “Гордорстроя”.

Дорожники назвали причину «белесости и пыли» в Минске. Когда пообещали мыть дороги?

- Так почему все-таки дороги были такими белыми, если смесей меньше? Нам показалось?

Скорее всего, что показалось. Сработал зрительный эффект при испарении влаги, когда образовывался белый налет. Смысл в чем: когда есть осадки и насыпается смесь от гололеда, она частично впитывается и смывается, поэтому и не так заметна. В этом же году была совсем другая картина, повторюсь, мы использовали в три раза меньше материала из-за отсутствия зимы как таковой. Дождей было дней 5 в месяц максимум. Все остальное - обычная сухая погода”, - обратил внимание Николай Золотухин.

И объяснил, что в точке перехода через 0ºС в любую сторону дорожники каждый раз обязаны обрабатывать покрытие пешеходной и проезжей части, потому что влага в любом случае присутствует. А это главный фактор образования гололеда, не допустить который было главной целью прошедшей зимы.

«Солевому царству» конец? В Минске начали мыть дороги и тротуары

Фото "Гордорстрой"

Ранее Telegraf.news писал о том, что минчане поделились в TikTok видео, в которых пожаловались на “солевое царство” в столице. Речь о белом налете на автодорогах и тротуарах в том числе. Особую проблему ситуация вызвала у владельцев авто, так как этот налет обильно покрывает кузов машины. Впрочем, жалобы есть и у обычных пешеходов, а также владельцев домашних животных. Журналист Telegraf.news узнал, чем посыпают дорожники трассы в этом году.

«За четверть века такого кошмара не видел» — Минчане пожаловались на «солевое царство» в столице