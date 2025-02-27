Дорожники назвали причину "белесости и пыли" в Минске. Когда пообещали мыть дороги?

Опубликовано: 27.02.2025 11:30 , Обновлено: 27.02.2025

На госпредприятии "Горремавтодор" Минского горисполкома назвали причину "белесости" на дорогах и тротуарах, а также пыли в столице. Еще дорожники рассказали, при каком условии начнут мыть проезжую часть и не только.

“В текущем зимнем периоде в разы сократилось применение противогололедных материалов, таких как техническая соль и песчано-соляные смеси”, - [link href=“https://t.me/grad_minsk/606” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства “Горремавтодора” Артем Ганчар.

Причиной этого якобы “сокращения применения” он назвал “довольно мягкие погодные условия”. При этом, по словам Ганчара, перестать использовать противогололедные материалы “невозможно”.

“Наличие белесости и пыли объясняется практически полным отсутствием осадков в виде снежно-ледяных отложений”, - пояснил представитель “Горремавтодора”. Он пообещал, что дорожники будут мыть дороги и тротуары “при установлении положительных температур”.

Еще Ганчар утверждал, что дороги этой зимой обрабатывают согласно “требованиями нормативных актов” и “с соблюдением норм распределения соответствующих материалов”.

Ранее Telegraf.news писал, что минчане поделились в TikTok видео, в которых пожаловались на “солевое царство” в столице. Речь как раз об этом белом налете на автодорогах и тротуарах в том числе. Особую проблему ситуация вызвала у владельцев авто, так как этот налет обильно покрывает кузов машины.

Впрочем, жалобы есть и у обычных пешеходов, а также владельцев домашних животных. Наш журналист узнал, чем посыпают дорожники трассы в этом году.

«За четверть века такого кошмара не видел» — Минчане пожаловались на «солевое царство» в столице