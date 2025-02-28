«Солевому царству» конец? В Минске начали мыть дороги и тротуары

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Опубликовано: 28.02.2025 15:13 , Обновлено: 28.02.2025

В Минске, в связи с потеплением, коммунальные службы приступили к мойке проезжей части и тротуаров. Об этом сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артём Ганчар.

Пока мойка проводится локально, на отдельных участках, где установилась плюсовая температура днём. Моют причём в основном в дневное время, сообщило агентство «Минск-Новости». На кадрах Горремавтодора можно увидеть процесс уборки на проспекте Победителей.

Напомним, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как минчане жаловались в TikTok на «солевое царство» в столице. Речь о белом налёте на автодорогах и тротуарах, в том числе. Особую проблему ситуация вызвала у владельцев авто, так как этот налет обильно покрывает кузов машины.

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Впрочем, жалобы были и у обычных пешеходов, а также владельцев домашних животных. Тогда мы узнали, чем посыпают дорожники трассы в этом году. Позже Артём Ганчар назвал причиной белёсости отсутствие осадков.

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