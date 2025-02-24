"За четверть века такого кошмара не видел" - Минчане пожаловались на "солевое царство" в столице

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Опубликовано: 24.02.2025 13:49 , Обновлено: 24.02.2025

Минчане поделились в TikTok видео, в которых пожаловались на "солевое царство" в столице. Речь о белом налете на автодорогах и тротуарах в том числе. Особую проблему ситуация вызвала у владельцев авто, так как этот налет обильно покрывает кузов машины. Впрочем, жалобы есть и у обычных пешеходов, а также владельцев домашних животных. Журналист Telegraf.news узнал, чем посыпают дорожники трассы в этом году.

“Что дорожники используют для обработки дорог и как это влияет на автомобили? Помогает ли наша обработка автомобилей антикорами разными? После такой зимы какой автомобиль не сгниет”, - утверждает автор одного из роликов.

Он показал припаркованные машины, покрытые белым налетом. “Все как будто простояли здесь 10 лет”, - поделился мужчина.

“Скажу, как работник этих структур. Всегда сыпали 3 (песок) к 1 (соль). Сейчас сыплют 1 (песок) к 1 (соль), поэтому на дорогах, как раньше, лежит не песок, а соль. И да, дорожники тут не при чем”, - написал один комментатор.

“То, что этим дышим - вот это плохо, совсем плохо”, - отметил другой.

“За четверть века такого кошмара не видел”, - утверждает третий.

Еще одна пользовательница TikTok сказала, что сыплют этот реагент с воздуха: “Я заметила по своей машине, которая три дня стояла далеко от дороги. И, подойдя к ней, даже стекол не было видно”.

На другом ролике показали “солевое царство” в Минске: белая дорога, по которой едут машины, и даже в воздухе какая-то белая дымка.

“Реально в этом году сыплют чем-то серьезным! Машина покрылась жуками за три месяца!” - утверждал один комментатор.

На третьем видео минчанка показала тротуары, посыпанные смесью. “Это не снег и не иней. Это так посыпают дороги в городе Минске. Не только проезжая часть, но и весь тротуар. Машины стоят все в соли, полностью, и крыши даже”, - сказала автор ролика.

“А вы же потом и напишите, если, не дай бог, будет гололед, [что] коммунальщики опять все проспали. Вам сыпь соль - плохо. Не сыпь - все равно плохо. Просто живите, чего вы все жалуетесь?” - поинтересовался комментатор.

“Обувь разъедает, лапы собакам, это ужас. И даже нет никаких замечаний. Зачем так насыпать безбожно?” - спросил другой.

В еще одном ролике жительница Минска показала свою обувь после того, как прошлась по улице, где обработали реагентом дороги. “Выходя на улицу в чистой обуви, возвращаешься, как будто ты ходил по стройке и вообще не понятно где шлялся. Идешь по тротуару - и спустя полчаса обувь покрывается непонятной субстанцией”, - пожаловалась минчанка.

“В Могилеве то же самое”, - утверждала одна комментаторша. Другая рассказала о подобной ситуации и в Витебске.

“На вокзале в Минске трактор сыпал крупные гранулы во время якобы гололеда. Похоже, это соль”, - поделился наблюдениями пользователь TikTok.

Что ответили в “Минскоблдорстрое”?

Начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения коммунального предприятия «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко в комментарии изданию Office Life [link href=“https://officelife.media/news/60321-chem-obrabatyvayut-dorogi-v-belarusi-i-nuzhno-li-eto-esli-snega-net-sprosili-u-spetsialistov/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link], что в этом году дорожники используют те же самые противогололедные смеси, что и раньше. В основном это, по информации Вовченко, противогололедные материалы из песка и соли в соотношении 1 к 1.

“Необходимость противогололедной обработки дорог связана не только со снегом, но и с отрицательными температурами. Решение об обработке дорог принимается в каждом регионе или городе по результатам ежесуточного патрулирования», — сказал он.

По словам представителя “Минскоблдорстроя”, в зависимости от мороза и влажности может меняться концентрация противогололедной смеси. К примеру, не 90−100 г на квадратный метр, а 20−30 г.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске в 2025 году планируют полностью заменить дорожное покрытие на площади 1,4 млн кв. м. Под замену дорожного полотна, согласно планам городских властей, попадут 10 столичных улиц, а также участки столичной кольцевой (МКАД) и Смиловичского тракта.

В Мингорисполкоме назвали 10 улиц, где решили полностью заменить дорожное покрытие в 2025 году