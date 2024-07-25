"Скорая" не всегда бесплатная? Генпрокуратура рассказала, когда с белорусов могут взыскать 3000 рублей за вызов

Опубликовано: 25.07.2024 12:14 , Обновлено: 25.07.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали, в каких случаях белорусам придётся заплатить за обычно бесплатные медицинские услуги, например, за вызов бригады скорой помощи. Суммы возмещения затрат за работу оперативных служб, как показывает судебная практика, в Беларуси может доходить до нескольких тысяч рублей.

Речь идёт о случаях, когда бригады оперативных служб, таких как скорая помощь, вызывают на место дорожно-транспортных происшествий. В этом случае возместить затраты государству придётся виновнику аварии. Как пояснили в Генпрокуратуре, этим вопросом на постоянной основе отдельно занимаются прокуроры.

[info_b]Обязанность физических лиц, причинивших своими противоправными действиями вред здоровью другим гражданам, возмещать организациям здравоохранения расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим прописана в статье 64 Закона Республики Беларусь “О здравоохранении”.[/info_b]

В одной только Могилевской области за первое полугодие 2024 года в рамках досудебных проверок по требованиям прокуроров 52 белорусам пришлось в добровольном порядке возмещать больницам расходы на лечение потерпевших. Общая сумма выплат превысила 22 тыс. рублей.

В качестве показательного примера в прокуратуре рассказали о последствиях ДТП в Бобруйске. Там водитель сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате она получила “менее тяжкие телесные повреждения” - с места ДТП в центральную больницу города её увезли на “скорой”.

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Действия водителя квалифицировали по ч.1 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. После письменного обращения пострадавшей в суд виновнику ДТП пришлось оплатить не только штраф по линии ГАИ, но и по требованию прокурора оплатить все расходы на оказание медицинских услуг, а также заплатить за выезд бригады скорой помощи в размере более 3 тыс. рублей .

Ранее Telegraf.news рассказывал, что один из белорусов предложил сделать в каждой районной больнице платные выезды бригад скорой помощи. Смысл идеи заключается в том, что “скорые” приезжали на вызов более оперативно.

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В свою очередь другая пользовательница соцсетей, которая работает в бригаде скорой помощи, рассказала о том, должны ли врачи «скорой» нести пациента до машины. Видео собрало более 500 тысяч просмотров и около 1000 комментариев. Мнения на этот счёт разделились.

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