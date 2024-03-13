В TikTok предложили сделать платные «скорые». Но оказалось, белорусы уже обязаны заплатить. Когда?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.03.2024 11:08 , Обновлено: 13.03.2024

Один из белорусов предложил сделать в каждой районной больнице платные выезды бригад скорой помощи. Это стало идеей для опубликованного ролика в TikTok. Поддержали ли мысль белорусы и в каких случаях действительно придётся заплатить за вызов?

“Белорусы, кто за то, чтобы в Беларуси, в каждой районной больнице была хоть одна платная экстренная скорая помощь? Чтобы вызвал — они прилетели, беспрепятственно, и спасли человека”, — предложил автор видео.

Мужчина заявил, что ради этого готов “бесплатно работать сутки или двое”. Он считает, что таким образом, возможно, “сможет кому-то помочь”.

Многие пользователи не оценили эту идею.

“Чем она будет отличаться от бесплатной, пропеллер поставят?” — высказала своё недовольство женщина, а вторая добавила:

“Сделают одну платную, а потом все переведут на платное…”

“Получается, если у меня денег нет, значит, нечего меня спасать?” — возмутилась в ветке обсуждения ещё одна девушка.

Негодование в комментариях продолжилось: “Как будут распределять очерёдность вызовов, кто больше заплатит, к тому первому и поедут?”

Правда, справедливости ради нужно отметить, что под видеороликом был не только негатив. Так, многие пользователи благодарили работу белорусских медиков.

“Два инфаркта, и благодаря быстрым и квалифицированным действиям бригады “скорой” я живу! Бесплатно! Низкий поклон!” — поделился личным опытом житель Бобруйска.

“Моей маме приходится порой вызывать “скорую”. И ничего плохого не могу сказать. Да, не через 5 минут, но в течение 15-20 все месте!” — поддержал предыдущего ещё один белорус.

Когда белорусам придётся заплатить за вызов?

Кстати, в законодательстве Беларуси прописаны ситуации, когда за вызов экстренных служб придётся заплатить. Помимо этого человеку может грозить административное либо уголовное наказание.

Например, речь идёт о ДТП. Тогда виновник случившегося обязан компенсировать лечение пострадавших на законных основаниях.

Однако если нарушителя привлекли к уголовной ответственности, расходы на возмещение ущерба становятся больше. Как правило, они превышают сумму в 10 тысяч рублей, поскольку пострадавшим причиняются тяжкие телесные повреждения, пояснялранее первый заместитель прокурора города Минска старший советник юстиции Олег Авдей изданию sb.by.

Ранее Телеграф писал, что пользовательница соцсетей, которая работает в бригаде скорой помощи, рассказала о том, должны ли врачи “скорой” нести пациента до машины. Видео собрало более 500 тысяч просмотров и около 1000 комментариев. Мнения на этот счёт разделились.

«Не потому, что я бессердечная» — Медик объяснила, почему до «скорой» больного должны нести родственники