"Не потому, что я бессердечная" — Медик объяснила, почему до "скорой" больного должны нести родственники

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 12:17 , Обновлено: 12.03.2024

Пользовательница соцсетей, которая работает в бригаде скорой помощи, рассказала о том, должны ли врачи "скорой" нести пациента до машины. Видео собрало более 500 тысяч просмотров и около 1000 комментариев. Мнения на этот счёт разделились.

“Кто понесёт пациента от квартиры до машины “скорой” помощи? Увы, это буду не я”, — такими словами начала свой минутный ролик в Tik-Tok девушка (судя по синей форме, она работает в России. У белорусских медиков форма бордового цвета).

Она подчеркнула, что не будет помогать не потому, что “бессердечная и бездушная”, а потому, что “у неё на это нет никакой физической возможности”.

Специалист рассказала, что если оказывать помощь всем и каждому, “она сорвёт себе спину и будет сидеть на больничном”, из-за чего, в свою очередь, не сможет приехать к сотням других нуждающихся.

Медик пояснила, что обязанность транспортировки больного лежит на близких. В случае госпитализации “им придётся пройтись по родственникам и друзьям”, чтобы они помогли перенести лежачего больного.

При этом предупредила: лучше об этом позаботиться заранее, а не в момент, “когда счёт идёт на минуты”.

Мнения в комментариях под видео разделились.

“Ну, то есть одиноким смысла скорую вызывать нет”, — написала одна из женщин, а вторая добавила:

“Ну реально, а если человек один живёт и сам себе скорую вызвал? Ну нет у него родственников, тогда что? Кто будет бегать по соседям?”

Правда, в комментариях под видео нашлись и другие представители медицины, которые встали на защиту автора:

“Я была вечно беременная для неадекватов, которые хотели, чтобы я взяла на ручки бабушку в 120 кг и снесла ее с 5 этажа. На заметку: у меня рост 157 сантиметров и рост 52 килограмма”.

“Боже, как я вас понимаю! Когда был коронавирус, думала спину себе сорву…” — поддержала предыдущую пользовательницу другая женщина.

Были и те, кто решил развеять атмосферу негатива и внести нотку юмора:

“На самом деле, если попросить , то даже прохожие всегда помогают. А вот с соседями лучше дружить. Всем бабушкам на заметку”.

А как в Беларуси?

На горячей линии РЦ «Скорая медицинская помощь» изданию “Аргументы и факты в Беларуси” в 2019 году сообщали, что при наличии медицинских показаний транспортировку пациента должна обеспечить бригада «скорой».

Там отметили, что иногда медработники просят помочь донести больного, но “если поблизости никого нет, то вызывается дополнительная бригада, а в совсем уж безнадежных ситуациях даже сотрудники МЧС”.

Кроме того, на горячей линии подчеркивали, что на смене могут быть хрупкие девушки, которым перенести больного весом в 100 кг довольно сложно: «Все мы люди, и в данном случае нужно руководствоваться здравым смыслом, а не законами или правилами”.

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях белорус пожаловался на медленную “скорую”.

«20 км ехали целый час!» — Белорус пожаловался на медленную скорую. Мнения комментаторов разделились