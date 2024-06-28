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Могилевчанка получила штраф 160 рублей после вызова скорой помощи. За что взыскали еще 250?

Могилевчанка получила штраф 160 рублей после вызова скорой помощи. За что взыскали еще 250?
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Могилевчанка на своей даче в Шкловском районе позвонила по номеру 103 и рассказала медикам, что порезала сама себе руки. "Скорая" приехала, но помощь не оказала. Об инциденте рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Случай произошел 14 февраля, в День святого Валентина. После приезда медиков выяснилось, что вызов был ложным: факт пореза рук не подтвердился. По информации правоохранителей, женщина была пьяной, она рассказала, что хотела внимания с чьей-либо стороны, вот и вызвала “скорую”.

35-летнюю могилевчанку привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.19.6 (заведомо ложное сообщение) КоАП: женщина получила штраф размером четыре базовые величины (160 рублей).

Как рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области, выезд бригады скорой помощи - это затрата бюджетных средств. Поэтому прокуратура Шкловского района обратилась в суд с иском в интересах местной ЦРБ и потребовала возместить затраченные на необоснованный выезд бригады средства.

Суд удовлетворил требование прокурора в полном объеме. С женщины взыскали ущерб в сумме 170 рублей и еще 80 рублей государственной пошлины. То есть ложный вызов скорой помощи обошелся могилевчанке в 410 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Минске рентгенолаборант получила 2,5 года “домашней химии” и 14 тыс. рублей штрафа за продажу талонов на прохождение магнитно-резонансной томографии без очереди.

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