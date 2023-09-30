Пиневич пообещал взять на контроль платное вакцинирование белорусов. Зачем?

Опубликовано: 30.09.2023 15:56 , Обновлено: 30.09.2023

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 30 сентября в время "прямой телефонной линии" заявил, что некоторые белорусы на другом конце провода пожаловались на отсутствие возможности платно вакцинироваться. Чиновник пообещал взять этот вопрос "на личный контроль".

Глава Минздрава заявил, что отсутствие возможности платной вакцинации наблюдается в Беларуси “для некоторых категорий граждан”. От каких болезней нет платных вакцин и кому не хватает, Дмитрий Пиневич и пресс-служба министерства не стали говорить. Зато чиновник рассказал, что в этом вопросе у него “жесткая позиция - поставка вакцины на выбор должна быть обеспечена”.

“Этот вопрос нужно решить незамедлительно. Если граждане хотят – значит нужно им это право обеспечить”, - сказал Дмитрий Пиневич.

[info_b]По данным Минздрава, всего во время прямой линии поступило 17 обращений: 5 - от жителей регионов, а 12 от минчан. С жалобами по вопросам назначения лексредств - 3 обращения, 5 – отсутствие некоторых платных вакцин, 4 – жалобы на качество лечения.[/info_b]

Впрочем, ранее власти Беларуси заявляли, что не все вакцины нужно привозить в страну. Так, Александр Лукашенко в октябре 2021 года во время посещения Лидской больницы заявил, что ввозить в Беларусь признанные ВОЗ западные вакцины нет смысла.

«Нам подкидывают идею: завезите Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт — и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать — вот для чего им надо. Поезжайте туда и там вакцинируйтесь», — заявил тогда он.

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