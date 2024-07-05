Сколько секса должно быть у женатых пар? Учёные рассказали, почему многие браки распадаются через 12 лет

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Опубликовано: 05.07.2024 10:51 , Обновлено: 05.07.2024

Отсутствие регулярного секса между парнёрами является одной из ключевых причин участившихся за последние годы разводов. Такое мнение высказала британский секс-коуч и публицист Надя Бокоди. Сколько же секса должно быть у женатых пар, чтобы оставаться вместе не одно десятилетие?

Официальная статистика показала, что в 2022 году В Англии и Уэльсе более 80 тыс. браков закончились разводом, а продолжительность брака в среднем составляла 12,9 года. Наиболее распространенной причиной развода Надя Бокоди назвала “классическую интимную ошибку”, которая чаще всего разрушает отношения семейных пар.

[info_b]По данным Белстата, в 2023 году в Беларуси было зарегистрировано 56 044 браков, а разводов - 33 962. Наиболее устойчивыми к сохранению брака оказались семьи с двумя более детьми. Чаще всего на развод подавали после 5-9 года брака: на этот период в прошлом году приходилось 26,1% разводов. Четверть браков распадалась на 1-4 году семейной жизни, а каждая 50-ая пара (около 3% от общего количества разводов) не выдерживала и одного года супружества.[/info_b]

“Если вы хотите, чтобы ваш брак распался или ваши отношения не выдержали испытания временем, просто игнорируйте тот факт, что вы больше не занимаетесь сексом. Не говорите об этом, спрячьте это под ковер и надейтесь, что все разрешится само собой”, - с сарказмом посоветовала британский секс-тренер.

По словам Бокоди, именно отсутствие физической близости и утрату “интимной связи” между мужем и женой является одной из наиболее часто упоминаемых причин развода. По словам эксперта, это “приводит к изоляции, одиночеству и, в конечном итоге, к обиде”.

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Менее 10 раз в год - путь к разводу?

Британские учёные в 2018 году провели исследование, которое показало, что порядка у 29% британских супружеских пар со временм складываются так называемые “бесполые отношения”. Участники исследования признались, что либо вообще не занимаются сексом с супругом, либо вступают с ним в половой контакт менее 10 раз за год . Среди людей старше 60 лет этот показатель составлял 47%, среди людей до 30 лет - 18%.

Как отметила другой специалист, Амманда Мейджор, руководитель отдела качества обслуживания и клинической практики в Relate, такая статистика вызывает тревогу, поскольку показывает, что многие женщины недовольны количеством секса в браке. При этом она подчеркнула, что к количеству проблема не сводится.

“Когда дело доходит до секса, важно не то, как часто вы им занимаетесь, а то, как вы себя чувствуете. Вы можете заниматься сексом несколько раз в год и быть совершенно счастливыми. Только вы и ваш партнер должны определить, как для вас выглядит здоровая сексуальная жизнь”, - подчеркнула специалист.

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Как исправить ситуацию?

Такого же мнения придерживается и эксперт по сексуальному здоровью Lovehoney Сара Мулиндва. В интервью The Mirror она отметила, что исправить ситуацию можно даже если вы не занимались сексом с супругом уже несколько месяцев или лет. По её словам, для поддержания сексуального влечения в долгосрочных отношениях ключевое значение имеют отношения в целом и умение разговаривать друг с другом.

“Во многом это зависит от общения (если вы стремитесь к оргазму со своим партнером), но также и от того, чтобы быть в гармонии со своим телом и выяснять, что вас возбуждает; найдите время, чтобы разобраться и передать партнеру или запомнить самому!” - пояснила эксперт.

Ещё один важный аспект, который многие семейные пары часто упускают из виду, по словам специалиста, это здоровый образ жизни - регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон, которые играют ключевую роль в общем сексуальном здоровье человека

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“Горячий и страстный секс – это не просто фантазия. Если вы этого хотите, вы можете добиться этого. У вас может быть регулярный, страстный секс – это не фантастика. Это вполне реально и осуществимо. Вам просто нужно понять, как работает возбуждение в контексте долгосрочных отношений”, - резюмировала Надя Бокоди.

Ранее Telegraf.news рассказал, что британские исследователи вычислили точное время суток, когда людям лучше всего заниматься сексом, спортивными тренировками, в какое время принимать пищу и ложиться спать. Отследив и проанализировав биологические часы тысячи добровольцев из числа людей, ведущих активный образ жизни, они составили идеальный распорядок дня.

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