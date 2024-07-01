Памеле Андерсон исполнилось 57. Как изменилась и чем занята секс-символ 90-х?

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Опубликовано: 01.07.2024 17:48 , Обновлено: 01.07.2024

В 90-е актриса Памела Андерсон смотрела на мужчин со страниц Playboy, была самой желанной блондинкой. Сегодня, 1 июля, голливудская звезда и секс-символ конца прошлого века отмечает своё 57-летие. Как она выглядит и чем занимается сейчас?

Несмотря на яркую внешность и головокружительный старт карьеры, Памеле Андерсон так и не удалось откреститься от образа Си Джей Паркер из “Спасителей Малибу”. Сама актриса неоднократно признавалась, что не любила, когда её называли секс-символом, и этот статус не принёс ей счастья в личной жизни.

В минувшем году актриса выпустила собственные мемуары “С любовью, Памела” и документальный фильм “Памела, История любви” из которых стало ясно, что Андерсон неоднократно переживала абъюз и насилие ещё с ранней юности.

«Большинство моих парней были плохими. И постепенно они становились все хуже. Они быстро становились жестокими, подлыми, безжалостными», — рассказала Памела в автобиографии.

Звезда трижды была замужем, но ни в одном браке так не нашла счастья. От отношений с музыкантом Томми Ли у актрисы родилось двое сыновей — Брэндон (26 лет) и Дилан (25 лет), которые сейчас выросли и поддерживают мать.

Памела Андерсон в совместной фотосессии с сыновьями. 2024 год

В последние годы Памела Андерсон начала выступать за естественность. Она достала импланты из груди ещё в 2016 году и перестала краситься после смерти своей подруги и визажиста Алексис Фогель в 2019-ом.

Сейчас звезда культового сериала живет спокойной и размеренной жизнью на родине, в Канаде. Она любит прогуливаться со своими собаками, неспешно завтракать и пить кофе. Более того, в тёплое время года актриса проводит много времени в своём саду и даже сама выращивает овощи.

В кино актриса появляется редко. В последний раз снималась в 2022 году. Однако, вероятно, появится в перезапуске “Голого пистолета”, который планируют отснять к 2025 году. Андерсон вместе с сыновьями купила бренд экологичной уходовой косметики Sonsie, продвижением которой сейчас занимается в социальных сетях.

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