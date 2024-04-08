От европеек до азиатов. Белстат рассказал, с кем из иностранцев чаще всего заключают брак белорусы

Опубликовано: 08.04.2024 18:40 , Обновлено: 08.04.2024

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал инфографику о брачности и разводимости в 2023 году. Среди прочего ведомство рассказало, с кем из иностранцев белорусы чаще всего вступали в брак.

На первом месте оказались россияне: за белорусов вышла замуж 991 невеста из РФ, а на белорусках женились 992 мужчины из этой же страны. Затем в рейтинге - украинцы. В 2023 году с гражданами Беларуси заключили брак 152 украинки и 116 украинцев.

Далее статистика отличается в зависимости от пола. Так, в топе невест для белорусов третью строчку заняли казахстанки (38), четвертую - литовки (26), пятую - латвийки (21).

Белорусские женщины выходили замуж также часто за литовцев (87), турков (73), туркменистанцев (60).

Скриншот: belstat.gov.by

Всего же в Беларуси в 2023 году зарегистрировали 56 044 брака и 33 962 развода. Белоруски впервые выходили замуж в среднем в 26 лет, белорусы же женились преимущественно в 28.

Чаще всего граждане Беларуси в 2023 году разводились после 5 - 9 лет совместной жизни (8868 случаев), а реже всего - молодожены (до одного года брака - 1083 случая).

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