В какое время белорусам лучше заниматься сексом? Учёные составили идеальный распорядок дня
Британские исследователи вычислили точное время суток, когда людям лучше всего заниматься сексом, спортивными тренировками, в какое время принимать пищу и ложиться спать. Отследив и проанализировав биологические часы тысячи добровольцев из числа людей, ведущих активный образ жизни, они составили идеальный распорядок дня.
Исследование компании Naturecan, которая занимается вопросами здравоохранения, показало, что дольше всего остаются в тонусе в течение дня люди, которые рано встают. Однако, при этом ложиться спать человек должен не позднее полуночи, в идеале - в районе 22:00, передает британское издание DailyStar.
Оптимальным временем для секса британские учёные признали утренний промежуток в полчаса после пробуждения. Такая “утренняя активность”, по словам исследователей, вызывает прилив эндорфинов и способствует улучшению настроения на весь день, а также снижает артериальное давление и уровень стресса.
Уровень концентрации внимания и прилив жизненных сил, по словам учёных, достигают пика примерно через три часа после пробуждения, поэтому они рекомендуют запланировать самую тяжелую работу примерно на 10 утра. А вот после 11 уровень стресса резко возрастает, утверждают авторы исследования, поэтому в это время рекомендуют сделать перерыв в работе и отдохнуть.
Упадок сил, по словам учёных, также наблюдается в организме человека в районе 15:30 (в это время они рекомендовали сделать перерыв в работе и перекусить) и в 20:15, когда организм уже требует расслабления перед сном.
Лучшим временем для сна исследователи называют 22:00. По их словам, у человека есть примерно 20 минут на то, чтобы уснуть, а следующие полтора часа они называют “периодом наиболее восстанавливающего медленного сна”.
Идеальный распорядок дня , по версии британских исследователей, выглядит следующим образом:
- 7:00 — лучшее время для пробуждения — в идеале после семи-девяти часов сна
- 7:15 — лучшее время для пробежки после ночного голодания
- 7:30 утра — лучшее время для секса
- 7:45 — лучшее время для завтрака - примерно через 45 минут после пробуждения
- 10:00 — лучшее время для работы - пик умственных способностей примерно через три часа после пробуждения
- 10:45 — лучшее время для отдыха - пик уровня стресса
- 12:45 — лучшее время для обеда — примерно через пять часов после завтрака
- 15:30 — лучшее время для перекуса
- 18:00 — лучшее время для стаканчика условного пива - время расслабления организма после рабочего дня
- 18:15 - лучшее время для ужина
- 18:30 — лучшее время для занятия спортом и фитнесом
- 22:00 — лучшее время для сна — 20 минут на засыпание и 90 минут наиболее восстанавливающего медленного сна