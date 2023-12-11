Сколько градусов должно быть в автобусе зимой? Перевозчики рассказали, когда водитель обязан включить "печку"

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Опубликовано: 11.12.2023 09:29 , Обновлено: 11.12.2023

В Межрегиональной ассоциации перевозчиков ответили на один из самых актуальных сейчас для пассажиров вопросов: какая температура должна поддерживаться зимой в салоне пассажирских автобусов и маршруток. Перевозчики рассказали, сколько градусов должно на улице, чтобы водитель включил "печку".

Как пояснили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП), нормативных документов, которые регламентировали бы, сколько градусов должно быть внутри пассажирского автобуса зимой, в Беларуси сейчас нет. Однако, некоторые перевозчики самостоятельно устанавливают внутренние требования. Так, у многих белорусских перевозчиков это требование установлено на уровне не ниже +15°С.

“Это считается комфортным показателем для поездки. Впрочем, по правилам при температуре воздуха на улице ниже +5°С водитель обязан включать отопление в салоне”, - пояснили в МАП.

Там подчеркнули, что с неисправной “печкой” отправляться в рейс пассажирскому транспорту запрещено - это контролируется в том числе Транспортной инспекцией и ГАИ в ходе тематических рейдов, которые ведомства регулярно проводят на дорогах.

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В МАП сообщили, что в преддверии зимы их представители “проверили готовность техники партнеров к работе в холодной период” и нареканий к ним “по технической части” не было.

“Водители заботятся о пассажирах. Включают и основную “печку” и дополнительные автономные отопители до начала посадки”, - рассказала председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков Оксана Мягкова.

Ранее Телеграф рассказывал о правилах перевозки багажа и ручной клади в автобусах и маршрутках Беларуси. Далеко не всю “ручную кладь” можно провозить бесплатно - только ту, что вписывается в требования по габаритам, за остальное придётся доплачивать.

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Кроме того, Телеграф сообщал, что МАП совместно с творческим объединением “Открытый университет” создали памятку для белорусских водителей маршруток и автобусов. По задумке авторов, следуя их инструкциям, водители смогут “создать приятную атмосферу и избежать конфликтов” при перевозке пассажиров. Для последних также разработали отдельные рекомендации.

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