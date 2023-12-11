Сколько градусов должно быть в автобусе зимой? Перевозчики рассказали, когда водитель обязан включить "печку"
В Межрегиональной ассоциации перевозчиков ответили на один из самых актуальных сейчас для пассажиров вопросов: какая температура должна поддерживаться зимой в салоне пассажирских автобусов и маршруток. Перевозчики рассказали, сколько градусов должно на улице, чтобы водитель включил "печку".
Как пояснили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП), нормативных документов, которые регламентировали бы, сколько градусов должно быть внутри пассажирского автобуса зимой, в Беларуси сейчас нет. Однако, некоторые перевозчики самостоятельно устанавливают внутренние требования. Так, у многих белорусских перевозчиков это требование установлено на уровне не ниже +15°С.
“Это считается комфортным показателем для поездки. Впрочем, по правилам при температуре воздуха на улице ниже +5°С водитель обязан включать отопление в салоне”, - пояснили в МАП.
Там подчеркнули, что с неисправной “печкой” отправляться в рейс пассажирскому транспорту запрещено - это контролируется в том числе Транспортной инспекцией и ГАИ в ходе тематических рейдов, которые ведомства регулярно проводят на дорогах.
Негласным и смешанным способом. Где ГАИ объявила о рейдах на дорогах Беларуси на выходных?
В МАП сообщили, что в преддверии зимы их представители “проверили готовность техники партнеров к работе в холодной период” и нареканий к ним “по технической части” не было.
“Водители заботятся о пассажирах. Включают и основную “печку” и дополнительные автономные отопители до начала посадки”, - рассказала председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков Оксана Мягкова.
Ранее Телеграф рассказывал о правилах перевозки багажа и ручной клади в автобусах и маршрутках Беларуси. Далеко не всю “ручную кладь” можно провозить бесплатно - только ту, что вписывается в требования по габаритам, за остальное придётся доплачивать.
Можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты? Пояснили в автопарке
Кроме того, Телеграф сообщал, что МАП совместно с творческим объединением “Открытый университет” создали памятку для белорусских водителей маршруток и автобусов. По задумке авторов, следуя их инструкциям, водители смогут “создать приятную атмосферу и избежать конфликтов” при перевозке пассажиров. Для последних также разработали отдельные рекомендации.
В Беларуси создали «инструкцию для водителей маршруток». О чем не должен говорить и как должен выглядеть?