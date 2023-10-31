В Беларуси создали «инструкцию для водителей маршруток». О чем не должен говорить и как должен выглядеть?

Опубликовано: 31.10.2023 09:06 , Обновлено: 31.10.2023

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) совместно с творческим объединением "Открытый университет" создали памятку для белорусских водителей маршруток и автобусов. По задумке авторов, следуя их инструкциям, водители смогут "создать приятную атмосферу и избежать конфликтов" при перевозке пассажиров. Для последних также разработали отдельные рекомендации.

В МАП отметили, что хотя главная задача водителя - доставить пассажиров без происшествий и точно в срок, он должен учитывать ещё “массу нюансов, уметь найти общий язык с разными людьми, грамотно разрешать конфликтные ситуации, быстро ориентироваться и принимать решения в различных житейских ситуациях”.

Так, авторы памятки рекомендовали водителям уделять большее внимание внешнему виду, поскольку в этом случае, по их мнению, пассажиры будут “бессознательно относиться с большим уважением” к ним:

иметь опрятный вид,

носить одежду делового стиля,

иметь хорошую прическу,

надевать бейдж с именем и фамилией.

В общении с пассажирами водителю рекомендовали “быть разным”, но одинаково вежливым со всеми, не обращаться к ним на «ты» и не затрагивать в разговоре вопросы политики, религии и личные темы.

“Если водитель представился, поздоровался с каждым из пассажиров, то это сразу добавит ему плюсов в глазах людей. Важно быть разным. Деловым и сосредоточенным во время рассказа информации о маршруте и правилах поездки и вежливым и отзывчивым при реагировании на личные просьбы пассажира”, - пояснили в МАП.

Не обошли составители памятки и вопросы безопасности: водителям рекомендовали до начала движения просить пассажиров пристегнуться, а также громко, четко и заблаговременно объявлять остановки, а также “деликатно подбирать ароматизаторы для салона”. Они рекомендовали отдавать предпочтение цитрусовым запахам, так как, по мнению составителей брошюры, они “бессознательно создают позитивное настроение у пассажиров”.

В МАП убеждены, что если водители будут следовать их правилам, “практический эффект не заставит себя ждать”. По их словам, постоянных пассажиров станет больше, как и профессиональных сотрудников. Памятку пообещали распространить среди водителей общественного транспорта по всей стране, а для пассажиров в салонах маршруток разместить отдельную памятку.

Напомним, весной этого года Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков.

Транспортная инспекция начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков. Навсегда?