В Беларуси создали «инструкцию для водителей маршруток». О чем не должен говорить и как должен выглядеть?
Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) совместно с творческим объединением "Открытый университет" создали памятку для белорусских водителей маршруток и автобусов. По задумке авторов, следуя их инструкциям, водители смогут "создать приятную атмосферу и избежать конфликтов" при перевозке пассажиров. Для последних также разработали отдельные рекомендации.
В МАП отметили, что хотя главная задача водителя - доставить пассажиров без происшествий и точно в срок, он должен учитывать ещё “массу нюансов, уметь найти общий язык с разными людьми, грамотно разрешать конфликтные ситуации, быстро ориентироваться и принимать решения в различных житейских ситуациях”.
Так, авторы памятки рекомендовали водителям уделять большее внимание внешнему виду, поскольку в этом случае, по их мнению, пассажиры будут “бессознательно относиться с большим уважением” к ним:
- иметь опрятный вид,
- носить одежду делового стиля,
- иметь хорошую прическу,
- надевать бейдж с именем и фамилией.
В общении с пассажирами водителю рекомендовали “быть разным”, но одинаково вежливым со всеми, не обращаться к ним на «ты» и не затрагивать в разговоре вопросы политики, религии и личные темы.
“Если водитель представился, поздоровался с каждым из пассажиров, то это сразу добавит ему плюсов в глазах людей. Важно быть разным. Деловым и сосредоточенным во время рассказа информации о маршруте и правилах поездки и вежливым и отзывчивым при реагировании на личные просьбы пассажира”, - пояснили в МАП.
Не обошли составители памятки и вопросы безопасности: водителям рекомендовали до начала движения просить пассажиров пристегнуться, а также громко, четко и заблаговременно объявлять остановки, а также “деликатно подбирать ароматизаторы для салона”. Они рекомендовали отдавать предпочтение цитрусовым запахам, так как, по мнению составителей брошюры, они “бессознательно создают позитивное настроение у пассажиров”.
В МАП убеждены, что если водители будут следовать их правилам, “практический эффект не заставит себя ждать”. По их словам, постоянных пассажиров станет больше, как и профессиональных сотрудников. Памятку пообещали распространить среди водителей общественного транспорта по всей стране, а для пассажиров в салонах маршруток разместить отдельную памятку.
Напомним, весной этого года Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков.
Транспортная инспекция начала изымать маршрутки у белорусских перевозчиков. Навсегда?