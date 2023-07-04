Можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты? Пояснили в автопарке

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Опубликовано: 04.07.2023 12:31 , Обновлено: 04.07.2023

Имеют ли право белорусы перевозить в общественном транспорте электросамокаты? А велосипеды? На эти вопросы ответил Геннадий Слесарчук, директор филиала «Автомобильный парк №8 г. Березы».

В редакцию порталаbereza.by обратилась женщина. По ее словам, водитель автобуса отказался впускать ее в салон с электросамокатом, сославшись на то, что это, якобы, небезопасно для других пассажиров, так как “аккумулятор может взорваться”. «Правомерно ли он поступил?, - поинтересовалась она.

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Представитель автопарка пояснил, что порядок выполнения перевозки багажа и ручной клади определен специальными Правилами перевозок пассажиров. Там прописано, что пассажир имеет право бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади – предметы размером до 151 см.

Кроме того, можно перевозить: инвалидную коляску, трости, костыли, ходунки (другие средства для инвалидов), музыкальный инструмент в футляре, лыжи, клюшки, удочки, ружье (в чехле), мелкий садовый инвентарь, велосипед (в разобранном и упакованном виде), размеры которых в сумме измерений по длине, ширине и высоте не превышают 200 см, детский велосипед, санки и коляску.

То есть выходит, что в автобусе можно перевозить электросамокат, если его длинна не превышает 151 сантиметр.

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