Негласным и смешанным способом. Где ГАИ объявила о рейдах на дорогах Беларуси на выходных?

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Опубликовано: 08.12.2023 19:17 , Обновлено: 09.12.2023

Начиная с пятницы 8 декабря, и дальше на выходные 9 и 10 декабря Госавтоинспекция в трех областях республики запланировала рейды. Сообщили, что искать будут выпивших за рулем и бесправников, проверять транспорт, в том числе на железной дороге, отработают аварийно-опасные участки дорог.

В Гродненском областном ГАИ сообщили, что сотрудники инспекции собираются отработать автодороги республиканского и местного значения. Пообещали, что «усиленно контролировать» будут водителей подшофе и бесправников. А еще проверят эксплуатацию грузовой техники и пассажирского транспорта: внешний вид, техническое состояние и есть ли с собой у водителей необходимые документы. Причем, контроль дорожного движения анонсировали негласный и смешанный .

[info_b]В работе ГАИ есть три способа контроля дорожного движения: гласный, негласный и смешанный.

Гласный – это работа на автомобиле со всеми атрибутами ГАИ.

Негласный – это скрытый: работа на «гражданском» авто.

Смешанный – это когда работают в связке и те, и другие.[/info_b]

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Специальная акция, «направленная на предупреждение аварий на железнодорожных переездах», стартовала 8 декабря в Витебской области, сообщила «Беларусь сегодня».

По информации источника, в ближайшие дни инспекторы запланировали отработать все опасные участки, где пересекаются пути автомобилей и поездов.

В Жодино внедорожник выехал на пешеходную дорожку и сбил трех человек

Официальный представитель пресс-службы ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович сообщила, что с начала года на жд-переездах области зарегистрировали 155 нарушений правил дорожного движения.

Два случая ДТП на железной дороге рассказали в ГАИ, оба произошли весной:

Чудом осталась в живых 61-летняя пенсионерка из Чашникского района. В деревне Варки она переезжала рельсы на запрещающий сигнал светофора. Машину ударил поезд. Женщина осталась цела, автомобиль – в серьезный ремонт.

По аналогичному сценарию произошло ДТП и в Полоцке. 19-летний парень за рулем BMW выехал на рельсы под красный сигнал светофора. Сам остался жив, а легковушку смял дизельный поезд.

[info_b]Согласно статье 18.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.[/info_b]

В УВД Минского облисполкома сообщили, что 9 и 10 декабря ГАИ области проведет мероприятия по отработке аварийно опасных участков дорог. Под особый контроль возьмут автодорогу М4 Минск – Могилев, уточнил источник.

«С помощью гласного и смешанного контроля стражи дорог уделят внимание выявлению нетрезвых водителей и бесправников, а также допускаемым водителями нарушениям скоростных режимов движения, непредоставления ими преимущества пешеходам, нарушениям в перевозке пассажиров, в первую очередь детей», – так описали задачи госавтоинспекторов области в УВД Минского облисполкома.

По информации УВД, инспекторы ГАИ Минской области также намерены выявлять нарушения правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами, особенно в темное время суток.

Кроме того, ГАИ проверит транспортные средства на наличие зимних шин, сообщил источник.

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