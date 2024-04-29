"Ситуация катастрофическая" - В ГПК рассказали, что делают, чтобы Литва не закрыла ещё КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 29.04.2024 09:16 , Обновлено: 29.04.2024

На литовско-белорусской границе очередь из грузовиков и легковых автомобилей растянулись уже на более чем 10 километров. Глава Государственного пограничного комитета Беларуси прокомментировал ситуацию с очередями и рассказал, что делает ведомство для разрешения ситуации.

“Очередь легковых - 2,2 км до первого шлагбаума. В очереди более 400 машин. Стоять более 40-50 часов (в зависимости от того как будет работать литовская таможня). В очереди очень много машин на транзитных номерах”, — доложили об обстановке на гранце с Литвой вечером 28 апреля в телеграм-канале Белорусского новостного транспортно-логистического портала Infotrans Media Belarus.

Более половины в очереди из легковых автомобилей составляют перегонщики на транзитных номерах. Такой наплыв связан с прекращением операций по оформлению транзитных машин на границе Латвии и Польши. Литва осталась единственной страной ЕС, разрешающей провести эту процедуру.

Литва решила закрыть границу с Беларусью для перегонщиков авто? Узнали, что известно

Также в Infotrans Media Belarus сообщили, что очередь из грузовых автомобилей на КПП “Мядиненкай” (Каменный лог) растянулась на более чем 10 км и скоро подойдет к Вильнюсу.

“Литовская таможня работает крайне медленно, зачастую работает одно окно из трех возможных. Пропуск транспорта на транзитных номерах занимает иногда много времени. Часто виснет система (так говорят литовцы) и тогда за час не оформляется ни одной машины. Отдельной очереди для туристов и кто едет по работе, нет. Ситуация катастрофическая”, — отметили в телеграм-канале.

Уже в мае? Российские бизнесмены предупредили о риске закрытия ещё одного белорусского КПП на границе с Литвой

Что говорят в Беларуси?

Председатель ГПК Константин Молостов, обвинил в ситуации Европейские страны. Он заявил, что первопричиной очередей в Литве стало закрытие пунктов пропуска.

“Во-вторых, это неритмичная работа пограничников и таможенных служб сопредельных государств. Мы призываем их к нормальной работе, но, к сожалению, пока все так, как есть”, — сказал Константин Молостов в эфире телеканала СТВ 28 апреля.

По его словам, пункты пропуска предназначены в первую очередь “для общения между людьми, для экономических взаимосвязей, культурных и так далее” и выразил надежду, что страны-соседки не будут опускать “железный занавес”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в своем Telegram-канале заявил, что польская сторона “целенаправленно игнорируют нормы пропуска”, тем самым создавая “коллапс автобусов” на границе.

Как реагируют на ситуацию с закрытием КПП в Польше?

Как сообщает польское издание Wyborcza.pl, ситуация с закрытием границ возмутила польских бизнесменов. Так, польское объединение предпринимателей Zjednoczony Wschód («Объединенный Восток») обратилось к депутатам Сейма с требованием открыть пункты пропуска на границе с Беларусью.

По их данным, из-за закрытия границ с Беларусью, потери бизнеса в приграничных районах уже оцениваются в 124 млн. евро. Именно столько тратили приезжающие в Польшу белорусские туристы ежегодно.

Польские предприниматели предложили открыть в районе Белостока хотя бы один закрытый погранпереход, или начать поддержку бизнеса, работающего в этом регионе и несущего убытки из-за закрытия границы. Встретившийся с бизнесменами сенатор Матей Живно пообещал попытаться решить вопрос возобновления движения в пункте пропуска в Подляском воеводстве, обратившись с просьбой в МВД и правительство Польши.

Напомним, что сейчас на границе Польши и Беларуси работают только два погранперехода — «Брест» и «Козловичи».

ГПК Беларуси обвинил Польшу в «создании коллапса» автобусов на границе. Что там происходит?