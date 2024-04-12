ГПК Беларуси обвинил Польшу в "создании коллапса" автобусов на границе. Что там происходит?

Опубликовано: 12.04.2024 19:56 , Обновлено: 12.04.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в своем Telegram-канале заявил, что польская сторона "целенаправленно игнорируют нормы пропуска", тем самым создавая "коллапс автобусов" на границе.

В ГПК рассказали, что со 2 апреля перед пунктом пропуска “Тересполь” (“Брест”) растут очереди автобусов. А данный погранпереход - единственный сейчас на въезд в Польшу для этого вида транспорта.

В Погранкомитете посчитали, что в среднем каждые сутки на этом участке въезда ожидают 30 автобусов. В одном автобусе может следовать примерно 50 человек (опять же, по подсчетам ГПК), то есть около 1,5 тыс. человек должны “сутками находиться в автобусе”.

“При этом контрольные службы Польши целенаправленно игнорируют нормы пропуска и оформляют всего 42% автобусов от суточной нормы”, - заявили в Погранкомитете.

Но не уточнили, о каких именно нормах идет речь, кто их установил и знают ли о них польские пограничники.

Как рассказали в ГПК, за шесть часов 12 апреля в Польшу въехало только “четыре автобуса из 42 возможных”. И добавили, что польские пограничники не предпринимают меры для решения проблемы.

В Погранкомитете посоветовали белорусам отслеживать ситуацию перед пунктами пропуска в режиме реального времени на сайте или в мобильном приложении “Граница Беларуси”.

Как ситуация на границе влияет на бизнес в Польше

Предприниматели в приграничных районах Польши ощутили закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью. “Десятки, если не сотни, компаний из Белостока, которые также во многом полагались на туристов из Беларуси, также испытывают значительное снижение доходов”, - написал портал radio.bialystok.pl.

Владельцы магазинов на белостокском рынке Ярослав Шрейтер и Войцех Венцко рассказали, что “покупателей из Беларуси практически нет”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что польские пограничники перестали пропускать на территорию Беларуси автомобили на транзитных номерах, объем двигателя которых превышает 1900 куб. см. По словам очевидцев, ограничение коснулось марок BMW и концерна VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda и др.).

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