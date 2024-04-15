Литва решила закрыть границу с Беларусью для перегонщиков авто? Узнали, что известно

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Опубликовано: 15.04.2024 08:34 , Обновлено: 15.04.2024

В ближайшее время литовско-белорусскую границу могут закрыть для тех, кто занимается перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и Россию. Такую информацию ночью в воскресенье, 14 апреля, озвучил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

“Появилась информация что Литва в скором времени закроет проезд перегонщикам, будут пропускать только автовозы”, - сообщили в телеграм-канале транспортно-логистического портала Infotrans Media Belarus.

Впрочем, никакой конкретики - ни по точным срокам возможных ограничений для автомобилистов на границе, ни по конкретным пунктам пропуска, на которые эти ограничения могут распространяться, равно как и официальных комментариев госорганов ни с литовской, ни с белорусской стороны пока нет.

На данный момент никаких запретов и ограничений по выезду машин на транзитных номерах с территории Литвы не вводилось - литовские пограничники свободно пропускают машины с любым объемом двигателя и любой стоимости при наличии правильно оформленных документов на авто. Ещё в конце марта в некоторых СМИ появилась информация о том, что Литва вслед за Польшей и Латвией планирует ввети запрет на вывоз в Беларусь транзитных авто с объемом двигателя более 1,9 литра и стоимостью более 50 тыс. евро.

Сейчас же, по информации Infotrans Media Belarus, на границе с Беларусью со стороны Литвы выстроилась достаточно большая очередь из легковых авто - на “Мядиненкае” она растянулась на 3 км. При этом, по данным источника, более 40% машин в очереди - транзитные, которые следуют в Беларусь и Россию.

Ещё в конце марта Infotrans Media Belarus сообщил, что литовские политики активно обсуждают возможность закрытия ещё одного погранперехода на границе с Беларусью. По информации телеграм-канала, речь шла о пограничном пункте “Шальчининкай” (в белорусской стороны - “Бенякони”).

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Напомним, после того, как по решению правительства Литва закрыла с 1 марта ещё два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью, пересечь границу с Литвой можно только через два КПП - “Каменный Лог” (“Мядининкай”) и “Бенякони” (“Шальчининкай”).

В Беларуси подобную практику западных соседей назвали “нелегитимной транспортной и финансовой блокадой”. В начале марта глава МИД Беларуси заявил, что сама Беларусь “инициативно не делает ни одного недружественного или агрессивного шага”, а только “принимает ответные меры” и “декларирует готовность к равноправному и взаимоуважительном диалогу”.

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