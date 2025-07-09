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Опубликовано: 09.07.2025 12:43 , Обновлено: 09.07.2025

В ближайшие дни Беларусь может оказаться во власти активных атмосферных фронтов, которые принесут с собой дожди, грозы и разброс температур от +16°С на северо-западе до +34°С на востоке. Авторы погодных каналов, в свою очередь, и вовсе предсказали «опасные явления».

Автор погодного телеграм-канала «Метеовайб» заявил, что 10 июля «ситуация будет опаснее», чем накануне, и что 9 июля была лишь «разминка». Ссылаясь на Европейский центр прогнозирования штормов (ESTOFEX), он предупредил о риске выпадения «крупного и очень крупного града (более 5 см)», «разрушительных порывов шквалистого ветра» и о вероятности «сильного торнадо».

Фото: t.me/meteovibe

Ему вторит автор Threads-аккаунта Graph_geograph, который спрогнозировал «экстремальное явление» для запада страны. По его данным, в Брестской и Гродненской областях за 9 и 10 июля в сумме может выпасть до 87 мм осадков, при этом сами областные центры, по его оценке, пик непогоды может обойти стороной.

Фото: threads.com/@graph_geograph

В Белгидромете, в свою очередь, дали такой прогноз на ближайшие три дня, объявив на 10 июля оранжевый уровень опасности.

10 июля (четверг): Погоду, по их данным, будут определять активные фронты. Почти по всей стране могут пройти дожди. Днём во многих районах они ожидают грозы, при которых местами пройдут сильные ливни и будет наблюдаться шквалистое усиление ветра. Особенность дня — температурный контраст: от +16°С по северо-западу до +34°С по востоку страны.

(четверг): Погоду, по их данным, будут определять активные фронты. Почти по всей стране могут пройти дожди. Днём во многих районах они ожидают грозы, при которых местами пройдут сильные ливни и будет наблюдаться шквалистое усиление ветра. Особенность дня — температурный контраст: от +16°С по северо-западу до +34°С по востоку страны. 11 июля (пятница): Ситуация, по анализу синоптиков, сильно не изменится. На большей части территории — дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы с сильными порывами ветра. Температурный разброс сохранится: от +16°С до +32°С.

(пятница): Ситуация, по анализу синоптиков, сильно не изменится. На большей части территории — дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы с сильными порывами ветра. Температурный разброс сохранится: от +16°С до +32°С. 12 июля (суббота): Влияние фронтов, как написал Белгидромет, должно ослабеть. Местами по стране там ожидают кратковременные дожди и грозы, а температура вернётся в чуть более комфортные рамки — +19..+26°С.

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Накануне Минприроды, опровергая некие слухи об отсутствии у Белгидромета необходимого для прогнозов оборудования, отчиталось о точности своих прогнозов. По официальной статистике, их оправдываемость на сутки составляет 98,2%, что, по их сведениям, «один из самых высоких показателей среди стран СНГ».

Дополнительно в ведомстве привели рекомендации Всемирной метеорологической организации, по котором успешными считаются прогнозы оправдываемостью 85–90 %.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о предсказанном старте «опасных явлений».

«Скучно не будет» — Синоптики объявили в Беларуси старт «опасных явлений» в ближайшие дни. К чему готовиться?

Последствия «разминки» мы также уже показывали.

Жители Брестчины поделились видео шторма и последствий. Не все подписчики пожалели