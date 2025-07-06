"Скучно не будет" — Синоптики объявили в Беларуси старт "опасных явлений" в ближайшие дни. К чему готовиться?

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Опубликовано: 06.07.2025 14:37 , Обновлено: 06.07.2025

В Беларуси синоптики спрогнозировали череду дней с "довольно опасными явлениями", которая начнется уже с понедельника 7 июля. Специалисты предрекли не только еще более жаркую погоду, но и "суперячейковые грозы", а также ливень, град и мощный ветер. Но обо всем по порядку.

Почему в ближайшие дни “скучно не будет”?

“В ближайшее время скучно не будет”, — заявили в телеграм-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб”, который ссылается на европейские числовые модели прогноза погоды.

По данным метеорологов, “7 июля в Беларуси стартует череда дней с довольно опасными конвективными явлениями”.

Так, в понедельник наша страна должна оказаться “в теплом секторе частного циклона, смещающегося с Польши на страны Балтии”.

Источник: "Метеовайб"

“В его теплом секторе ожидается вынос тропической воздушной массы с Балкан. Станет еще жарче”, — пообещал “Метеовайб”.

Также днем “на запад и центр страны распространит влияние линия неустойчивости и активный холодный фронт с волнами”.

Источник: "Метеовайб"

“Поэтому погода будет неспокойной, особенно ближе к вечеру и в ночные часы вторника [8 июля]”, — отметили в тг-канале.

И это еще не все. Белорусам придется приготовиться “к образованию суперячейковых гроз и мезомасштабных конвективных систем с ливнями, грозами, местами градом и шквалами до 15-20 м/с, а местами и более”.

[info_b] Суперъячейковая гроза, или суперселл, это крупная, сильно вращающаяся гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона - вращающегося восходящего потока воздуха. Они считаются наиболее организованным и потенциально опасным типом гроз, способным вызывать сильные шквалы, крупный град и даже торнадо. [/info_b]

Источник: "Метеовайб"

“Западным районам не поздоровится”

В свою очередь еще один телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie спрогнозировал, что с 8 на 9 июля в Беларусь придет “красивый южный циклон с горячим и влажным приветом со Средиземного моря”.

Источник: nadvorie

“Если (!) прогноз не изменится, а в случае выхода компактных циклонов с юга это случается почти постоянно, то западным районам РБ не поздоровится. Много дождя. Очень много. За сутки месячная норма может вылиться”, — не стали утешать там.

Источник: nadvorie

Что говорит Белгидромет?

Тем временем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 7 июля.

“На большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по югу +35”, — рассказали там.

Согласно метеоролагам, 8-9 июля погоду в стране определят активные фронтальные разделы. На юго-востоке скажется влияние тропических воздушных масс .

8 июля ожидается:

Ночью — облачно с прояснениями;

Днем — переменная облачность, кратковременные дожди;

Местами грозы и сильные порывы ветра.

Температура ночью +15..22°С, днем — +22..29°С, на юго-востоке до +32°С.

А 9 июля на большей части страны пройдут дожди, местами сильные, с грозами, уточнили метеорологи.

Ветер останется неустойчивым и порывистым. Температурный фон: ночью от +13°С на севере до +22°С на юге, днем — от +19°С по западу до +33°С по юго-востоку.

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