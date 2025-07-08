Жители Брестчины поделились видео шторма и последствий. Не все подписчики пожалели

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Опубликовано: 08.07.2025 08:40 , Обновлено: 12.08.2025

Мощный шторм с ливнями и шквалистым ветром пронёсся по южным и юго-западным районам Беларуси вечером 7 июля. В соцсетях белорусы начали массово делиться видео с последствиями стихии, и, судя по этим кадрам, непогода успела натворить бед.

По данным РУП «Брестэнерго», больше всего неприятностей шторм доставил жителям Пинского, Пружанского, Кобринского, Брестского и Каменецкого районов.

Судя по видео, которые очевидцы публикуют в TikTok и Telegram, местами сила ветра была достаточной для того, чтобы валить деревья. В Пружанах, к примеру, от ветра досталось музейному экспонату.

[obnovleno_b]Брестские энергетики сообщили, что нарушение электроснабжения за прошедшие сутки они зафиксировали в 72 населенных пунктах Брестской области. Полностью последствия пока не устранены.

По данным МЧС Беларуси, от шторма пострадали 3 населенных пункта, из них 1 в Дрогичинском районе Брестской области и по 1 в Минском и Дзержинском районах Минской области. Там повреждены кровли 3 сельскохозяйственных зданий и 2 жилых домов.

Спасатели зафиксировали 52 случая падения деревьев (14 – в Брестской, 4 – в Гродненской и 34 – в Минской областях), в результате чего повреждены 3 автомобиля (2 в Брестском и 1 в Минском районах). Пострадавших нет.

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«Отличная погода, дождь очень нужен! А кому-то о новой крыше стоило задуматься лет 7 назад, видно же, что шифер совсем древний, одна труха», — безапелляционно прокомментировал видео ниже пользователь.

«Я в Могилёвской области, у меня звук как будто там сам Тор приходит. О-о-о-очень громкий гром. Я не смотрел в окно, но вроде бы молния ударила по проводам и фонари отрубило», — написал один из пользователей.