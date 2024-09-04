Синоптики спрогнозировали приближение "блокирующего монстра". На сколько Беларусь станет "одной из самых теплых стран Европы"?

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Опубликовано: 04.09.2024 07:59 , Обновлено: 13.11.2024

Специалисты в области метеорологии спрогнозировали скорое изменение атмосферной циркуляции в европейском регионе. Согласно данным международных прогностических моделей, в ближайшее время антициклон, получивший название "Квентин", трансформируется в настоящего "блокирующего монстра", что сулит усиление жары. Узнали, как скоро и надолго ли Беларусь превратится в "одну из самых теплых стран Европы".

“Квентин” с ног на голову перевернет всю атмосферную циркуляцию в Европе. Скоро он превратится в антициклонального блокирующего монстра и дней 10 будет качать нам тепло из Средней Азии”, - предупредили авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie.

По их данным, уже на следующей неделе, после 10 сентября, за холодным фронтом могут оказаться такие страны, как Греция и Болгария, в Испании и вовсе установится погода, характерная для конца октября, а Беларусь на этом фоне “станет одной из самых теплых стран на европейском континенте”.

Изменение атмосферной циркуляции в Европе к 12 сентября

Между тем, Белгидромет продлил действие красного уровня метеоопасности для Гомельской области ещё на сутки. По прогнозам синоптиков, 30-тиградусная жара не уйдёт из региона как минимум до выходных, в связи с чем до 6 сентября на большей части территории области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности - 5 класс горимости.

При этом ситуация в остальных регионах страны, судя по прогнозу Белгидромета, постепенно начинает улучшаться - в ближайшие сутки режим метеопасности из-за жары снимут в Минской, Витебской, Могилёвской областях. В Брестской области, судя по прогнозу, сохранится оранжевый уровень опасности, а в Гродненской - жёлтый.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 4-5 сентября

При этом ограничений на посещение лесов в Беларуси меньше не стало. Наоборот, из-за того, что жара держится в стране уже больше недели, а дожди выпадают редко и лишь местами, всё больше и больше районов вводят полные запреты - заходить в леса сейчас нельзя ни в одном районе Гомельщины и Могилёвщины, а “зелёными” (то есть свободными от каких-либо ограничений и запретов) остаются лишь 12 районов, главным образом в Витебской области.

[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно на официальном сайте Минлесхоза по ссылке, а о штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, можно прочесть в нашем материале здесь.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на утро 4 сентября

Как ранее рассказал Telegraf.news, специалисты заявили о том, что установившаяся в Беларуси в конце августа температурная картина сулит некоторым районам страны настоящую засуху в начале сентября. Разница в прогнозируемой синоптиками накопленной сумме осадков на первой неделе сентября между северо-западом страны и юго-востоком отчётливо видна на метеокартах.

«Прогнозируется развитие засухи» — Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится «положительная температурная аномалия»