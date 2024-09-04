Синоптики спрогнозировали приближение "блокирующего монстра". На сколько Беларусь станет "одной из самых теплых стран Европы"?
Специалисты в области метеорологии спрогнозировали скорое изменение атмосферной циркуляции в европейском регионе. Согласно данным международных прогностических моделей, в ближайшее время антициклон, получивший название "Квентин", трансформируется в настоящего "блокирующего монстра", что сулит усиление жары. Узнали, как скоро и надолго ли Беларусь превратится в "одну из самых теплых стран Европы".
“Квентин” с ног на голову перевернет всю атмосферную циркуляцию в Европе. Скоро он превратится в антициклонального блокирующего монстра и дней 10 будет качать нам тепло из Средней Азии”, - предупредили авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie.
По их данным, уже на следующей неделе, после 10 сентября, за холодным фронтом могут оказаться такие страны, как Греция и Болгария, в Испании и вовсе установится погода, характерная для конца октября, а Беларусь на этом фоне “станет одной из самых теплых стран на европейском континенте”.
Между тем, Белгидромет продлил действие красного уровня метеоопасности для Гомельской области ещё на сутки. По прогнозам синоптиков, 30-тиградусная жара не уйдёт из региона как минимум до выходных, в связи с чем до 6 сентября на большей части территории области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности - 5 класс горимости.
При этом ситуация в остальных регионах страны, судя по прогнозу Белгидромета, постепенно начинает улучшаться - в ближайшие сутки режим метеопасности из-за жары снимут в Минской, Витебской, Могилёвской областях. В Брестской области, судя по прогнозу, сохранится оранжевый уровень опасности, а в Гродненской - жёлтый.
При этом ограничений на посещение лесов в Беларуси меньше не стало. Наоборот, из-за того, что жара держится в стране уже больше недели, а дожди выпадают редко и лишь местами, всё больше и больше районов вводят полные запреты - заходить в леса сейчас нельзя ни в одном районе Гомельщины и Могилёвщины, а “зелёными” (то есть свободными от каких-либо ограничений и запретов) остаются лишь 12 районов, главным образом в Витебской области.
[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно на официальном сайте Минлесхоза по ссылке, а о штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, можно прочесть в нашем материале здесь.[/info_b]
Как ранее рассказал Telegraf.news, специалисты заявили о том, что установившаяся в Беларуси в конце августа температурная картина сулит некоторым районам страны настоящую засуху в начале сентября. Разница в прогнозируемой синоптиками накопленной сумме осадков на первой неделе сентября между северо-западом страны и юго-востоком отчётливо видна на метеокартах.
«Прогнозируется развитие засухи» — Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится «положительная температурная аномалия»