Синоптики спрогнозировали "не по сезону тёплое" начало февраля. Где белорусам ждать до +11°С, а где накроет мокрым снегом?

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Опубликовано: 26.01.2025 09:37 , Обновлено: 26.01.2025

Синоптики спрогнозировали в Беларуси "не по сезону тёплое" начало февраля с новыми температурными аномалиями. По данным специалистов, на следующей неделе климатическая норма по температуре будет превышена на 8–12 градусов. Такая погода, по словам белорусского синоптика Дмитрия Рябова, скорее характерная марту, чем концу января. Журналисты Telegraf.news посмотрели, когда и где воздух прогреется до весенних +11°С, а где в ближайшие дни ещё ожидается мокрый снег.

“Не по сезону очень теплую” неделю пообещали белорусам авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie. По их данным, температурных аномалий можно ждать как минимум в ближайшие 7–8 дней из-за сложившейся “благоприятной циркуляции”, которая, по словам специалистов, “обеспечивает поступление тёплого воздуха” в Беларусь с юга Европы.









“Таким образом, с 26 января и примерно по 2-е февраля в Беларуси дневные температуры воздуха ожидаются от +6..+8°С”, - сделали свой прогноз специалисты.

Самыми тёплыми днями на следующей неделе, согласно этому прогнозу, станут вторник и среда, 28 и 29 января . В эти дни температура воздуха может прогреться до +10°С, а на юге страны - даже превысить эту отметку.

С таким прогнозом согласны и синоптики Белгидромета. По их данным, днём 28 января воздух в отдельных районах прогреется до +11°С . Однако, насладиться по-настоящему весенней погодой белорусам могут помешать кратковременные дожди с порывистым ветром. Более того, такой “мартовской” погоде будет предшествовать малоприятный понедельник: на 27 января Белгидромет спрогнозировал кратковременные дожди по всей стране, а в северных районах - с мокрым снегом, местами с порывистым ветром. При этом температура воздуха даже ночью будет держаться выше нуля - до +5°С, днём - до +2..+9°С.

Март придёт в Беларусь на месяц раньше?

По словам синоптика Дмитрия Рябова, такие температурные показания больше соответствуют марту, при этом перемен в этой тенденции как минимум до начала календарного февраля не ожидается.

В прогнозе специалиста на предстоящую неделю, с 27 января по 2 февраля, который он озвучил в эфире гостелеканала ОНТ, также фигурируют дожди, слабые утренние туманы и совсем нет минусовых температур.

По словам Рябова, ближе к середине недели на погоду в Беларуси повлияет атмосферный фронт с запада Европы, который принесёт дополнительные осадки в виде дождя. Он сохранит своё влияние и на вторую половину недели, поэтому изменения погодных условий ждать не стоит:

в четверг, 30 января, ночью 0..+5°C, днём +5..+8°C,

в пятницу, 31 января, немного прохладнее – от +1 до +5°C в течение суток.

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С какой погоды начнётся февраль в Беларуси?

Согласно предварительному прогнозу Рябова на следующие выходные, которые выпадают на первые числа февраля, на погоду в Беларуси повлияет антициклон с центром над Румынией. По расчётам специалистов, существенных осадков 1 и 2 февраля не ожидается. Ночная температура будет держаться около 0°C, а в разгар дня прогреваться до +3°C в субботу и до +2°C в воскресенье.

Ранее Telegraf.news рассказал о предварительном прогнозе на февраль для Беларуси, который озвучили синоптики, проанализировав характер развития циркумполярного вихря над Арктикой. Посмотрели, есть ли вероятность дождаться, наконец, арктических вторжений, которые обычно приносят к нам снегопады и настоящие зимние морозы, или же белорусов ждёт ещё один месяц положительных температурных аномалий.

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