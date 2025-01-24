Арктические вторжения или положительные аномалии? Синоптики спрогнозировали, каким будет февраль в Беларуси

Опубликовано: 24.01.2025 08:30 , Обновлено: 24.01.2025

Синоптики озвучили предварительный прогноз на февраль для Беларуси, проанализировав характер развития циркумполярного вихря над Арктикой. Посмотрели, есть ли вероятность дождаться, наконец, арктических вторжений, которые обычно приносят к нам снегопады и настоящие зимние морозы, или же белорусов ждёт ещё один месяц положительных температурных аномалий.

Ещё осенью специалисты в области метеорологии давали предварительные долгосрочные прогнозы на аномально теплую и практически бесснежную зиму. На это указывала скорость развития циркумполярного вихря. Именно он отвечает за то, смогут ли арктические воздушные массы выйти за полярный круг и распространиться на континентальную Европу, Азию и Северную Америку.

[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает. [/info_b]

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, сейчас вихрь все ещё “очень силён”, что для специалистов является очередным сигналом “тёплого февраля и положительной фазы арктической осцилляции”.

“По прогнозу, скорость ветра вихря будет выше нормы. Чем сильнее раскручивается вихрь, тем лучше холод удерживается в районе Арктики. Струйные течения не позволяют холоду провалиться в умеренные широты на длительное время, а значит арктических вторжений не будет совсем или они будут короткими”, - сделали свой прогноз специалисты, подчеркнув, что средняя температура февраля вновь поднимется выше климатической нормы.

Скорость зонального ветра полярного вихря

Те же самые процессы, по словам экспертов, можно наблюдать в Беларуси и сейчас, из-за чего белорусы остались и без крещенских морозов, и без обильных снегопадов.

Авторы канала также рассказали, чем в целом грозит положительная фаза арктического колебания. По их словам, она приводит к следующим погодным условиям:

атлантические циклоны направляются в высокие широты, увлекая за собой теплый и влажный воздух,

формируется более влажная и мягкая погода в Северной Европе,

в Южной Европе устанавливается более сухая и тёплая погода.

“Положительный индекс арктического колебания говорит о преобладании западного переноса теплых и влажных воздушных масс со стороны Атлантики до Урала и далее”, - пояснили специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, к каким погодным аномалиям готовиться белорусам в ближайшие выходные.

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