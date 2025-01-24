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Арктические вторжения или положительные аномалии? Синоптики спрогнозировали, каким будет февраль в Беларуси

Арктические вторжения или положительные аномалии? Синоптики спрогнозировали, каким будет февраль в Беларуси
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Синоптики озвучили предварительный прогноз на февраль для Беларуси, проанализировав характер развития циркумполярного вихря над Арктикой. Посмотрели, есть ли вероятность дождаться, наконец, арктических вторжений, которые обычно приносят к нам снегопады и настоящие зимние морозы, или же белорусов ждёт ещё один месяц положительных температурных аномалий.

Ещё осенью специалисты в области метеорологии давали предварительные долгосрочные прогнозы на аномально теплую и практически бесснежную зиму. На это указывала скорость развития циркумполярного вихря. Именно он отвечает за то, смогут ли арктические воздушные массы выйти за полярный круг и распространиться на континентальную Европу, Азию и Северную Америку.

[info_b]Полярный вихрь или полярная ячейка — это элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных областях Земли. Он имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Полярная ячейка, как правило, обретает чётко выраженные очертания зимой, когда наблюдается наибольший температурный градиент, а летом заметно уменьшается или даже полностью исчезает. [/info_b]

Как отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, сейчас вихрь все ещё “очень силён”, что для специалистов является очередным сигналом “тёплого февраля и положительной фазы арктической осцилляции”.

“По прогнозу, скорость ветра вихря будет выше нормы. Чем сильнее раскручивается вихрь, тем лучше холод удерживается в районе Арктики. Струйные течения не позволяют холоду провалиться в умеренные широты на длительное время, а значит арктических вторжений не будет совсем или они будут короткими”, - сделали свой прогноз специалисты, подчеркнув, что средняя температура февраля вновь поднимется выше климатической нормы.

Скорость зонального ветра полярного вихря
Скорость зонального ветра полярного вихря

Те же самые процессы, по словам экспертов, можно наблюдать в Беларуси и сейчас, из-за чего белорусы остались и без крещенских морозов, и без обильных снегопадов.

Авторы канала также рассказали, чем в целом грозит положительная фаза арктического колебания. По их словам, она приводит к следующим погодным условиям:

  • атлантические циклоны направляются в высокие широты, увлекая за собой теплый и влажный воздух,
  • формируется более влажная и мягкая погода в Северной Европе,
  • в Южной Европе устанавливается более сухая и тёплая погода.

“Положительный индекс арктического колебания говорит о преобладании западного переноса теплых и влажных воздушных масс со стороны Атлантики до Урала и далее”, - пояснили специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, к каким погодным аномалиям готовиться белорусам в ближайшие выходные.

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