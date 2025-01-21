«Обочины могут быть непригодными» - Милиция дала «туманные» рекомендации белорусским водителям

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Опубликовано: 21.01.2025 09:22 , Обновлено: 21.01.2025

Милиция и Госавтоинспекция дала оперативные рекомендации белорусским водителям по безопасному управлению авто. Причиной стал густой туман, который накрыл столицу и ещё несколько регионов Беларуси утром 21 января. По прогнозам синоптиков, опасный туман продержится в трёх областях страны как минимум до обеда.

Так, в УВД Минского облисполкома напомнили водителям, оказавшимся в полосе тумана, о необходимости трёх ключевых действий:

включить ближний свет фар,

увеличить дистанцию до других транспортных средств,

перейти на сдержанный тип вождения - без резких торможений и перестроений.

Также водителям рекомендовали в тумане не идти на обгон, поскольку именно этот манёвр является одним из самых опасных в условиях недостаточной видимости, а на загородных трассах - держаться чуть дальше от обочины.

“Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодными для движения пешеходов, будьте готовы к тому, что люди станут выходить на край проезжей части”, - предупредили водителей милиционеры.

Также водителям рекомендовали снижать скорость при проезде больших луж, чтобы избежать эффекта аквапланирования, когда полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием, а вместо торможения на “юз” рекомендовали прерывисто и ступенчато тормозить двигателем.

Пешеходам милиция также дала свои рекомендации, связанные с туманом:

прикреплять к одежде световозвращающие элементы и держать фликеры в поле зрения водителей,

переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах,

при переходе дороги в обязательно порядке убедиться, что автомобили остановились и пропускают вас.

По данным Белгидромета, ещё одним потенциально опасным фактором для водителей 21 января станет гололёд. Он сохранится на дорогах как минимум до конца дня в Минской, Гродненской, Витебской и Могилёвской областях.