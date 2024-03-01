Синоптики рассказали, когда в Беларуси в марте выпадет снег. Где ждать до -10?

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Опубликовано: 01.03.2024 11:49 , Обновлено: 01.03.2024

Несмотря на начало календарной весны, зима, судя по прогнозам синоптиков, ещё рассчитывает вернуться в Беларусь: численная модель прогноза погоды ECMWF показала, что в этом месяце белорусам ещё предстоит пережить и десятиградусные морозы, и мартовские снегопады.

Как отметили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, через несколько дней с территории Беларуси будет вытеснен аномальное тепло “Т”, благодаря которому по всей стране к исходу февраля практически полностью растаял снег и установилась температурная картина, больше характерная для марта-апреля. Его место, по словам специалистов, займет более прохладный воздух. Впрочем, они заверили, что в ближайшую неделю в Беларуси все ещё теплее климатической нормы, однако, уже на следующей неделе белорусам вновь можно ждать осадков в виде мокрого снега .

“Карты ОТ500/1000 показывают температуру всего нижнего 5.5 км слоя атмосферы, то есть довольно хорошо характеризуют свойства воздушных масс. На карте видно, как в конце недели в наш регион попытается проникнуть одна такая из Арктики”, - пояснили специалисты.

По прогнозу ECMWF, основное вторжение арктического воздуха придется на территорию России, а Беларусь “окажется лишь на периферии ядра “Х” холода”.

“Числа с 8-го может установиться вполне себе зимний режим погоды: на севере Беларуси до -10°С, на юго-западе страны около 0°С ”, - озвучили предварительный прогноз специалисты.

Ранее Телеграф рассказал, какую погоду белорусские синоптики предсказали на предстоящие выходные и где в ближайшие дни ждать по-настоящему весенних +15°С.

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Напомним, февраль в этом году в Беларуси выдался настолько тёплым, что его можно сравнить с Францией, севером Италии и югом Германии. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали 19 февраля — тогда она составила -9,5°С. Самую высокую отметку можно было наблюдать 27 февраля — 11,9°С.

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