От +15°С до -8°С. Синоптики рассказали, кому в Беларуси приготовиться к весенним холодам

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Опубликовано: 29.02.2024 12:51 , Обновлено: 29.02.2024

Начало календарной весны, судя по прогнозам синоптиков, встретит белорусов ясной и тёплой погодой. В ближайшие три дня, согласно прогнозу Белгидрометцентра, воздух в некоторых регионах страны прогреется до +15°С. Однако, международная численная модель прогноза погоды ECMWF охладила пыл тех, кто рассчитывал на то, что зима в этом году сдастся без боя: в её прогнозах для Беларуси фигурируют ночные заморозки до -8°С.

Согласно прогнозу Белгидрометцентра, первый день весны выдастся облачным, но не дождливым для большинства регионов страны. На пятницу, 1 марта , синоптики спрогнозировали комфортные +4°С по северо-востоку и до +15°С по юго-западу, а минимальные ночные температуры в диапазоне от -2°С до +4°С (от +5 до +7°С по юго-западу).

При этом для Могилёвской области Белгидромет выписал на 1 марта метеопредупреждение - из-за потенциально опасного тумана.

Какой будет погода в выходные?

Выходные, по данным белорусских синоптиков, также обойдутся без существенных осадков (кратковременные дожди пообещали лишь в воскресенье утром и днем юго-западным районам Беларуси). По их словам, Беларусь будет оставаться в области повышенного атмосферного давления, постепенно уходя под влияние фронтального раздела. Температура в выходные ожидается следующая:

в субботу, 2 марта , ночью в диапазоне -3..+4°С (на западе - до +6°С), днем - от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны,

, ночью в диапазоне -3..+4°С (на западе - до +6°С), днем - от +5°С по северо-востоку по юго-западу страны, в воскресенье, 3 марта , ночью будет от -4°С по востоку до +6°С по юго-западу, днём по стране в диапазоне +3..+10°С и до +12°С на юго-западе.

Когда вернутся холода?

Между тем, численная модель прогноза ECMWF указывает на то, что Беларусь ждёт постепенное похолодание, которое придёт со стороны России уже на следующей неделе.

“Примерно с вечера 5 марта нас ждёт похолодание. Температура понизится до -4..-8°С в ночные часы и -2..+2°С днём. Воздух будет поступать из Арктики, похолодание будет проходить без особых осадков”, - рассказали специалисты телеграм-канала о погоде “Надвор’е”.

Данные метеонаблюдений показали, что по состоянию на утро четверга, 29 февраля, страна уже практически полностью лишилась снежного покрова. Остатки снега зафиксировали метеостанции на Нарачи (0,5 см), в Горках (4 см) и Мстиславле (5 см).

Гидрологи предупредили о росте уровней воды в реках

Между тем гидрологи продолжают отмечать рост уровней воды на белорусских реках. Вода прибывает с интенсивностью 1-46 см за сутки, но характеризуется ровным ходом. На большинстве рек, согласно данным Белгиромета, вода остаётся на пойме, однако таяние льда и очищение рек от ледяных образований ещё продолжается. В ближайшее время специалисты спрогнозировали вскрытие Западной Двины у деревни Улла и ее притока - реки Дрыса у деревни Дерновичи.

Уже сейчас уровни воды превышают опасные высокие отметки на следующих реках:

Припять у д. Черничи, г. Петриков,

Птичь у д. Першая Слободка, Случь у аг. Ленин,

Цна у аг. Дятловичи,

Щара у г. Слоним,

Друть у д. Городище,

Проня у д. Летяги.

Напомним, ранее пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский рассказал о том, что делать жителям частных домов при затоплении во время весеннего половодья.

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