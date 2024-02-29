Не Гродно, а Италия! В феврале температура в двух регионах Беларуси приблизилась к европейской

Опубликовано: 29.02.2024 13:38 , Обновлено: 29.02.2024

В этом году февраль выдался теплее обычного. Самую низкую температуру воздуха зафиксировали 19 февраля — тогда она составила -9,5°С. Самую высокую отметку можно было наблюдать 27 февраля — 11,9°С.

Telegram-канал о погоде в Беларуси @nadvorie привелнормы и фактическую температуру за февраль со ссылкой на данные метеонаблюдений портала “Погода и климат”.

Там отметили, что в Бресте и Гродно февраль выдался настолько тёплым, что его можно сравнить с Францией, севером Италии и югом Германии.

Минск. Среднесуточная температура составила +1,2°С, что на +4.8°С выше нормы.

Среднесуточная температура составила +1,2°С, что на +4.8°С выше нормы. Витебск. Среднесуточная температура составила -0,5°С, что на +4.3°С выше нормы.

Среднесуточная температура составила -0,5°С, что на +4.3°С выше нормы. Гродно. Среднесуточная температура составила +3,7°С, что на +5,3°С выше нормы.

Среднесуточная температура составила +3,7°С, что на +5,3°С выше нормы. Брест. Среднесуточная температура составила +5,0°С, что на +6,2°С выше нормы.

Среднесуточная температура составила +5,0°С, что на +6,2°С выше нормы. Гомель. Среднесуточная температура составила +1,6°С, что на +5,1°С выше нормы.

Среднесуточная температура составила +1,6°С, что на +5,1°С выше нормы. Могилёв. Среднесуточная температура составила +3,2°С, что на +4,1°С выше нормы.

[info_b]К слову, в Telegram-канале отметили, что самый тёплый февраль в Беларуси наблюдали в 1990 году. Тогда среднесуточная температура составила +2,6 ° С. Самым холодным последний месяц зимы зафиксировали ещё раньше — в 1929 году отметка не поднималась выше -17,1 ° С.[/info_b]

Осадков тоже выпало больше, чем обычно — 62 мм, а это 155% от нормы.

Ранее “Телеграф” писал о том, что посевная кампания в Беларуси в 2024 году началась раньше обычного. О причинах такого решения рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В Минсельхозе рассказали, почему посевную в Беларуси начали зимой