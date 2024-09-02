Синоптики продлили на три дня красный уровень опасности на Гомельщине из-за жары. А что в других регионах?

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Опубликовано: 02.09.2024 14:12 , Обновлено: 02.09.2024

Синоптики Белгидромета продлили красный уровень метеоопасности, выписанный в минувшую пятницу, для Гомельской области ещё на три дня. Согласно их прогнозу, чрезвычайная пожарная опасность (максимальный 5 класс горимости) в регионе будет сохранятся как минимум до четверга. 5 сентября. Узнали, как будет складываться метеорологическая ситуация в остальных областях страны.

По прогнозу Белгидромета, в ближайшие трое суток, с 3 по 5 сентября, погоду в стране будет главным образом определять область повышенного атмосферного давления, которая не сулит существенных осадков ни одной из областей Беларуси.Дневные максимумы в среднем по стране будут держаться в эти дни в пределах летних значений - от +26°С до +31°С, в зависимости от региона, а на Гомельщине - до 32°С.

Минимальная температура воздуха ночью в ближайшие трое суток будет понижаться, но постепенно: синоптики спрогнозировали ночные минимумы в диапазоне +12 +18°С на вторник, 3 сентября, +10.. +16°С на среду, 4 сентября, и +9.. +16°С на четверг, 5 сентября.

Как следствие, красный уровень метеоопасности продлили для Гомельщины, в Брестской области в ближайшие сутки, судя по прогнозу Белгидромета, сохранится оранжевый уровень, в Гродненской, Минской и Могилёвской ситуация улучшится до жёлтого уровня, а Витебщина и вовсе “позеленеет”.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 3 сентября 2024 года

При этом в МЧС нарисовали менее радужную картину. Там предупредили, что 5 класс пожарной опасности из-за длительного отсутствия дождей и аномальной жары сохраняется на территории всей Беларуси. В ведомстве рекомендовали белорусам отказаться от походов в лес, разведения костров на дачных и садовых участках и призвали проявить предельную внимательность при обращении с огнём, в том числе, при курении.

Карта штормового предупреждения на 3 -5 сентября от МЧС РБ

В связи с засушливой погодой во многих районах Беларуси возросла угроза возникновения лесных пожаров. За ситуацией, как всегда, можно следить на интерактивной карте Минлесхоза. За выходные на ней появилось немало «зелёных» районов, в которых нет никаких ограничений на посещение лесов, но и красных районов, где, наоборот, действует полный запрет на посещение леса, также прибавилось.

По состоянию на 2 сентября, полностью запрещено ходить в лес на Гомельщине, а также в абсолютном большинстве районов Брестской, Минской и Могилёвской областей.

[info_b]Следить за изменением ситуации в белорусских лесах можно на официальном сайте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link], а о штрафах, которые могут получить белорусы в лесу, можно прочесть в нашем материале здесь.[/info_b]

Карта запретов и ограничений на посещение лесов от Минлесхоза, по состоянию на 2 сентября

Отметим, что изнуряющая накрыла не только Беларусь, но и всю Европу. При этом специалисты убеждены, что нынешняя волна тепла “ещё далека от своего завершения”. Как отметили обозреватели портала Severe Weather, тепловой купол в настоящее время доминирует над всем европейским континентом, в связи с чем синоптики спрогнозировали новые рекорды температурных максимумов в начале сентября.

Как ранее рассказал Telegraf.news, специалисты заявили о том, что установившаяся в Беларуси в конце августа температурная картина сулит некоторым районам страны настоящую засуху в начале сентября. Разница в прогнозируемой синоптиками накопленной сумме осадков на первой неделе сентября между северо-западом страны и юго-востоком отчётливо видна на метеокартах.

«Прогнозируется развитие засухи» — Синоптики назвали дату, до которой в Беларуси сохранится «положительная температурная аномалия»