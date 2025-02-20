Синоптики предупредили белорусов об усилении морозов до -21°С. А когда ждать дожди?

Опубликовано: 20.02.2025 12:56 , Обновлено: 20.02.2025

Синоптики тематического канала Nadvorie предрекли белорусам "усиление морозов", которые принесёт очередной антициклон. Ожидается, что в ближайшие 5-6 дней жителей Республики ждёт небольшой снег, а 26 февраля и вовсе дожди. Тем временем в Белгидромете пообещали морозы аж до -21°С.

Согласно предварительному прогнозу модели GFS, который привели специалисты Telegram-канала Nadvorie, “следующий атмосферный фронт будет уже с дождём”. Вероятно, это произойдёт в среду, 26 февраля. Если говорить о погоде на этих выходных, то облаков на небе должно становиться всё меньше, а вот холода — всё больше.

”…Морозы вновь начнут усиливаться. В наиболее холодные ночи (с пятницы по воскресенье) температура будет опускаться ниже -15°С. Канадская модель GEM прогнозирует морозцы до -18°С”, — отметили эксперты.

Карта ночных минимумов на с 19 на 20 февраля

По данным Белгидромета, в пятницу, 21 февраля, погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман и гололедица, предупредили специалисты. В тёмное время суток столбик термометра опустится до отметки -10..-16°С, а кое-где и вовсе до -21°С. Днём же воздух прогреется до максимальных 0..-5°С.

На ближайших выходных, 22-23 февраля, погодные условия будет определять холодный антициклон с центром над юго-востоком Беларуси. По стране ожидается всё та же переменная облачность, в основнов без осадков. При этом ночью и утром, заверили в Белгидромете, возможны слабый туман, изморозь и гололедица.

После заката температура воздуха будет колебаться от -8°С по северо-западу до -16°С по юго-востоку, при этом в основном по юго-востоку ожидаются -17..-20°С. Что касается светлого времени суток, то воздух прогреется до -6..+1°С, а в День защитника Отечества в Беларуси может быть до 4 градусов тепла со знаком “плюс”.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптики спрогнозировали скорое окончание серии частных блокирующих антициклонов, из-за которых в Беларуси в феврале установилась по-зимнему морозная погода. В прогнозах на ближайшие дни пока ещё фигурируют двузначные отрицательные значения, однако эксперты обнадёжили: зима надолго не задержится.

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Также мы рассказывали, что специалисты Белгидромета дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

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