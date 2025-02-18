Синоптики пообещали белорусам скорый «прорыв тепла». Когда февральские -20°С сменятся весенними +8°С?

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Опубликовано: 18.02.2025 14:43 , Обновлено: 18.02.2025

Синоптики спрогнозировали скорое окончание серии частных блокирующих антициклонов, из-за которых в Беларуси в феврале установилась по-зимнему морозная погода. В прогнозах на ближайшие дни пока ещё фигурируют двузначные отрицательные значения, но специалисты обнадёжили: зима на долго не задержится.

Согласно оперативным данным Белгидромета, существенных изменений в погодных условиях в ближайшие три дня ожидать не стоит. В прогнозе ведомства на этих дни - кратковременный снег местами, гололедица, а к выходным - усиление порывистого ветра до умеренных значений. Днём температурные максимумы по стране будут колебаться от нуля до -7°С, а ночью столбик термометра, по словам специалистов, неизменно будет уходить в минус:

в среду, 19 февраля, ночью в диапазоне -5..-11°С,

в четверг, 20 февраля, -10..-16°С, при прояснениях - до -18°С,

в пятницу, 21 февраля, -10..-17°С, при прояснениях до -19°С.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб», начиная с четверга, 20 февраля, за погоду в Беларуси будет отвечать антициклон Финья. Именно благодаря ему осадков станет меньше, что скажется на температурной картине (если днём при прояснениях за счёт солнца температура несколько повышается, что по ночам в отсутствие облачности воздух, как правило, охлаждается ещё быстрее). Специалисты спрогнозировали в эти ночи до -15..-20°С, а днём к воскресенью по западу - до +4°С.

“А вот с понедельника Финья устанет блокировать западный перенос воздушных масс и ядро антициклона переориентируется на юго-восток Европы, чем конечно же воспользуются атлантические циклоны, которые начнут смещаться по более южным траекториям, неся на континент теплую и влажную океаническую воздушную массу”, - озвучили специалисты более долгосрочный прогноз.













По их расчётам, “прорыв тепла” на территорию Беларуси начнётся со следующего понедельника, 24 февраля . В этот день температура по западу страны может прогреться до +8°С, а фронты с осадками, по словам специалистов, “могут прийти чуть позже”.

По предварительному прогнозу, сделанному на основе численной модели ЕСМWF, вся следующая неделя ожидается “значительно теплее”, чем нынешняя.

“Скорее всего, с климатической зимой в первые весенние выходные может быть покончено”, - спрогнозировали специалисты белорусам раннюю весну, но исключив при этом “холодные волны” в марте.

[info_b]Напомним, что относительно точными могут быть только краткосрочные прогнозы погоды, которые синоптики формируют на 1-3 дня на основании оперативных метеорологических данных.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Белгидромета уже дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут «усложнить паводковую ситуацию» в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?