Синоптики предупредили белорусов о заморозках до -7°С на 9 мая. Где и когда ждать дожди и грозы?

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Опубликовано: 08.05.2024 15:35 , Обновлено: 08.05.2024

Белорусские синоптики предупредили: на День Победы будет не жарко. Да и конец текущей недели тоже не порадует особым теплом и ярким солнышком. В ночь на 9 мая и вовсе объявили штормовое предупреждение: на большей части страны столбик термометра опустится до -5°С. А по информации специалистов канала Nadvorie, этот показатель и того ниже: целых -7°С!

Синоптики Telegram-канала Nadvorie рассказали, что холодные эпизоды с заморозками по ночам продлятся в Беларуси вплоть до 13-14 мая. После этого температура начнёт потихоньку расти.

По данным Белгидромета, в четверг, 9 мая, на погоду в Беларуси повлияет область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в арктической воздушной массе. Это значит, что будет холодно и без осадков. Днём по северо-западу страны синоптики пообещали “влияние малоактивного фронтального раздела”, который вызовет в отдельных районах небольшие дожди.

Ночью на большей части Республики ожидаются заморозки до -5°С, а по юго-западу во многих районах столбик термометра опустится до +1..+5°С. Ожидается, что максимальная температура днём будет колебаться в пределах +9..+15°С, а по юго-западу страны до +17°С.

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В пятницу, 10 мая, Беларусь окажется под влиянием “фронтальных разделов и тёплых воздушных масс”, которые идут к нам с Балтики. Будет всё так же облачно с прояснениями. Днём на большей части территории синоптики пообещали кратковременные дожди, а в некоторых уголках страны — грозы. Ночью и утром в отдельных районах белорусов может встретить слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до +8°С, а днём +11..+18°С. По югу страны станет теплее до +20°С.

В субботу днём, 11 мая белорусов снова ждёт область повышенного атмосферного давления и переменная облачность. Ночью на большей части Республики пройдут кратковременные дожди, а вот днём будет без осадков. В тёмное время суток столбик термометра поднимется от +1°С по северо-западу до +9°С по юго-востоку страны, а днём воздух прогреется до +11..+17°С.

Ранее Telegraf.news писал, что неблагоприятный прогноз синоптиков на начало мая заставил многих белорусов задуматься о том, как сберечь посевы на даче или собственном участке. Минусовая температура по ночам грозит подморозить первые побеги нежной зелени и теплолюбивую рассаду даже в теплицах, что сведёт на нет все усилия огородников. Нашли в соцсетях дешёвый и действенный способ, как обогреть теплицу во время майских заморозков.

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