Как белорусам защитить цветущий сад от весенних заморозков? Вот чем поможет прошлогодняя листва
Белорусские синоптики спрогнозировали холодную середину апреля, что после рекордно тёплого начала весны, вероятно, добавит немало хлопот белорусским дачникам и сельских жителям. В некоторых регионах страны уже зацвели фруктовые сады. Абрикосы и сливы, вишня и черешня, яблоня и груши - всё это на следующей неделе, наверняка, придётся в буквальном смысле спасать от ночных заморозков. Собрали несколько полезных советов, которые помогут вам в этом деле.
Чем грозят весенние ночные заморозки фруктовому саду?
Как известно, зимой даже сильные морозы “спящим” растениям не наносят существенного вреда. А вот весной ситуация в корне меняется - даже сравнительно небольшой “минус” в 2-4°С может повредить молодые весенние побеги “проснувшегося” растения. Особенно чувствительны к ночным заморозкам весной цветы. Когда цветочные почки начинают набухать, они становятся все более уязвимыми к низким температурам. Поэтому непосредственно перед, во время и сразу же после цветения фруктовых деревьев и кустарников специалисты рекомендуют уделить особое внимание своему саду.
Безусловно, степень повреждения растения будет определяться его видом, стадией развития цветка и собственно ночной температурой. Так, абрикосы и персики считаются наиболее подверженными весенним заморозкам, поскольку они зацветают раньше, чем яблоки, груши, вишня или черешня. Однако, из-за по-летнему жаркого начала апреля в этом году в Беларуси в некоторых регионах под угрозой оказались и эти виды, которые традиционно зацветают позднее.
Учёные из Университета науки и техники штата Айова (США) подсчитали, при температуре -2.. -3°C в период полного цветения погибает примерно 10% цветов на яблонях, а если температура опускается до -9°C под угрозой гибели оказываются уже 90% цветов. И хотя собственно деревья даже таких серьёзных весенних морозах вряд ли погибнут, из-за нарушения обмена веществ в растениях размер урожая плодов в этом случае точно пострадает.
Мороз способен также повредить или даже полностью уничтожить недавно появившуюся листву к некоторых многолетних растений в проснувшемся после зимы саду. Однако их корни и кроны, вероятнее всего, останутся целы и невредимы, и поврежденные многолетники при должном уходе смогут выпустить новые ростки уже через несколько недель.
Как приготовить сад к весенним заморозкам?
Безусловно, специалисты советуют думать об эффективной защите сада от заморозков ещё на этапе посадки. Ведь сохранить уязвимые к морозу цветки и завязи можно только последовательно повышая устойчивость к низкому температур у самого растения. В регионах, где поздние заморозки - не редкость, рекомендуют отдавать предпочтение морозостойким культурам и сортам, а выбирая очередную экзотичную новинку для своего сада, отдавать предпочтение акклиматизированным в вашей местности сортам.
Также опытные садоводы рекомендуют, выбирая место для посадки фруктового дерева, учитывать рельеф, избегая мест, где возможно образование застойного холодного воздуха - котловин и оврагов.
Также специалисты рекомендуют применять специальные препараты-адаптогены с содержанием растительных гормонов (в первую очередь - цитокининов) и регуляторы роста растений, которые помогают им восстановиться после воздействия мороза. Цитокинины известны тем, что активизируют процессы деления клеток и перемещения сахаров к репродуктивным органам растения, а следовательно и повышают его морозостойкость.
Также в арсенале садовников существуют особые вещества - криопротекторы или антифризы, которым растения опрыскивают примерно за 6 часов до предполагаемых заморозков и получая защиту почти на неделю. Увеличивают устойчивость растения к заморозкам следующие криопротекторы:
- проникающие (глицерин и диметилсульфоксид),
- непроникающие (сахароза, трегалоза, фиколл, альбумин, поливинилпирролидон).
Как защитить цветущий сад от заморозков без “химии”?
Впрочем, существует немало “бабушкиных” методов защиты цветущего сада от заморозков, для которых не нужно бежать в магазин. Самый простой из них - вечерний полив . Если на ночь синоптики спрогнозировали краткосрочные заморозки до -5.. -6°С , этого может оказаться вполне достаточно, чтобы защитить деревья в саду. Самое главное правило в этом случае - не жалеть воды. Специалисты рекомендуют выливать следующее количество воды для разных видов садовых растений:
- по 5 ведер под взрослые виноградные лозы и кусты смородины и малины,
- по 5-7 ведер - под взрослые яблони и груши,
- по 2 литра - под георгины.
Ещё один действенный метод, который помогает защитить цветущие кроны плодовых деревьев - опрыскивание или дождевание сада. Оно также действенно при похолодании до -5.. -6°С . Суть этого метода заключается в том, что после опрыскивания мелкие водяные капельки остаются на листьях и в случае резкого снижения температуры воздуха начинают замерзать, отдавая при этом свое тепло молодым листьям и не допуская их сильного повреждения.
Следует учитывать, что данный способ эффективно сработает лишь в безветренную погоду, а в случае ветреной погоды эффект получится прямо противоположный.
Ещё одна не менее эффективная и абсолютно не затратная технология защиты сада от заморозков - это дымление . По словам экспертов, она работает при небольших заморозках - до -4°С .
Для этого в саду, с подветренной стороны участка, разводят костры из тлеющего материала. Идеально для этих целей подойдёт прошлогодняя листва, свежескошеная трава, древесная стружка или опилки и любой другой древесный мусор. Его складывают в кучи и втыкают в середину кол, а вечером, перед заморозками, достают этот кол и поджигают мусор: отверстие от кола послужит своеобразным дымоходом. Одной кучи диаметром полтора метра и высотой в полметра, по словам специалистов, хватит на то, чтобы всю ночь защищать от заморозков площадь примерно в одну сотку.
Ранее Telegraf.news сообщил, что после недели температурных рекордов и практически летней погоды Беларусь вновь накрыл холодный фронт. Озвучивая предварительный прогноз на следующую неделю, синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в ближайшее время погода “существенно сбавит летний темп” и добавит белорусам “дискомфорта” ночными заморозками, грозами и даже мокрым снегом.
Снег в середине апреля? Синоптики пообещали белорусам «дискомфортную» неделю с грозами и заморозками