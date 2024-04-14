Как белорусам защитить цветущий сад от весенних заморозков? Вот чем поможет прошлогодняя листва

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Опубликовано: 14.04.2024 18:30 , Обновлено: 14.04.2024

Белорусские синоптики спрогнозировали холодную середину апреля, что после рекордно тёплого начала весны, вероятно, добавит немало хлопот белорусским дачникам и сельских жителям. В некоторых регионах страны уже зацвели фруктовые сады. Абрикосы и сливы, вишня и черешня, яблоня и груши - всё это на следующей неделе, наверняка, придётся в буквальном смысле спасать от ночных заморозков. Собрали несколько полезных советов, которые помогут вам в этом деле.

Чем грозят весенние ночные заморозки фруктовому саду?

Как известно, зимой даже сильные морозы “спящим” растениям не наносят существенного вреда. А вот весной ситуация в корне меняется - даже сравнительно небольшой “минус” в 2-4°С может повредить молодые весенние побеги “проснувшегося” растения. Особенно чувствительны к ночным заморозкам весной цветы. Когда цветочные почки начинают набухать, они становятся все более уязвимыми к низким температурам. Поэтому непосредственно перед, во время и сразу же после цветения фруктовых деревьев и кустарников специалисты рекомендуют уделить особое внимание своему саду.

Безусловно, степень повреждения растения будет определяться его видом, стадией развития цветка и собственно ночной температурой. Так, абрикосы и персики считаются наиболее подверженными весенним заморозкам, поскольку они зацветают раньше, чем яблоки, груши, вишня или черешня. Однако, из-за по-летнему жаркого начала апреля в этом году в Беларуси в некоторых регионах под угрозой оказались и эти виды, которые традиционно зацветают позднее.

Учёные из Университета науки и техники штата Айова (США) подсчитали, при температуре -2.. -3°C в период полного цветения погибает примерно 10% цветов на яблонях, а если температура опускается до -9°C под угрозой гибели оказываются уже 90% цветов. И хотя собственно деревья даже таких серьёзных весенних морозах вряд ли погибнут, из-за нарушения обмена веществ в растениях размер урожая плодов в этом случае точно пострадает.

Мороз способен также повредить или даже полностью уничтожить недавно появившуюся листву к некоторых многолетних растений в проснувшемся после зимы саду. Однако их корни и кроны, вероятнее всего, останутся целы и невредимы, и поврежденные многолетники при должном уходе смогут выпустить новые ростки уже через несколько недель.

Как приготовить сад к весенним заморозкам?

Безусловно, специалисты советуют думать об эффективной защите сада от заморозков ещё на этапе посадки. Ведь сохранить уязвимые к морозу цветки и завязи можно только последовательно повышая устойчивость к низкому температур у самого растения. В регионах, где поздние заморозки - не редкость, рекомендуют отдавать предпочтение морозостойким культурам и сортам, а выбирая очередную экзотичную новинку для своего сада, отдавать предпочтение акклиматизированным в вашей местности сортам.

Также опытные садоводы рекомендуют, выбирая место для посадки фруктового дерева, учитывать рельеф, избегая мест, где возможно образование застойного холодного воздуха - котловин и оврагов.

Также специалисты рекомендуют применять специальные препараты-адаптогены с содержанием растительных гормонов (в первую очередь - цитокининов) и регуляторы роста растений, которые помогают им восстановиться после воздействия мороза. Цитокинины известны тем, что активизируют процессы деления клеток и перемещения сахаров к репродуктивным органам растения, а следовательно и повышают его морозостойкость.

Также в арсенале садовников существуют особые вещества - криопротекторы или антифризы, которым растения опрыскивают примерно за 6 часов до предполагаемых заморозков и получая защиту почти на неделю. Увеличивают устойчивость растения к заморозкам следующие криопротекторы:

проникающие (глицерин и диметилсульфоксид),

непроникающие (сахароза, трегалоза, фиколл, альбумин, поливинилпирролидон).

Фото: Telegraf.news

Как защитить цветущий сад от заморозков без “химии”?

Впрочем, существует немало “бабушкиных” методов защиты цветущего сада от заморозков, для которых не нужно бежать в магазин. Самый простой из них - вечерний полив . Если на ночь синоптики спрогнозировали краткосрочные заморозки до -5.. -6°С , этого может оказаться вполне достаточно, чтобы защитить деревья в саду. Самое главное правило в этом случае - не жалеть воды. Специалисты рекомендуют выливать следующее количество воды для разных видов садовых растений:

по 5 ведер под взрослые виноградные лозы и кусты смородины и малины,

по 5-7 ведер - под взрослые яблони и груши,

по 2 литра - под георгины.

Ещё один действенный метод, который помогает защитить цветущие кроны плодовых деревьев - опрыскивание или дождевание сада. Оно также действенно при похолодании до -5.. -6°С . Суть этого метода заключается в том, что после опрыскивания мелкие водяные капельки остаются на листьях и в случае резкого снижения температуры воздуха начинают замерзать, отдавая при этом свое тепло молодым листьям и не допуская их сильного повреждения.

Следует учитывать, что данный способ эффективно сработает лишь в безветренную погоду, а в случае ветреной погоды эффект получится прямо противоположный.

Ещё одна не менее эффективная и абсолютно не затратная технология защиты сада от заморозков - это дымление . По словам экспертов, она работает при небольших заморозках - до -4°С .

Для этого в саду, с подветренной стороны участка, разводят костры из тлеющего материала. Идеально для этих целей подойдёт прошлогодняя листва, свежескошеная трава, древесная стружка или опилки и любой другой древесный мусор. Его складывают в кучи и втыкают в середину кол, а вечером, перед заморозками, достают этот кол и поджигают мусор: отверстие от кола послужит своеобразным дымоходом. Одной кучи диаметром полтора метра и высотой в полметра, по словам специалистов, хватит на то, чтобы всю ночь защищать от заморозков площадь примерно в одну сотку.

Ранее Telegraf.news сообщил, что после недели температурных рекордов и практически летней погоды Беларусь вновь накрыл холодный фронт. Озвучивая предварительный прогноз на следующую неделю, синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в ближайшее время погода “существенно сбавит летний темп” и добавит белорусам “дискомфорта” ночными заморозками, грозами и даже мокрым снегом.

Снег в середине апреля? Синоптики пообещали белорусам «дискомфортную» неделю с грозами и заморозками