Как белорусам обогреть теплицу при майских заморозках? Поможет дешёвый лайфхак из TikTok

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Опубликовано: 03.05.2023 11:49 , Обновлено: 03.05.2023

Неблагоприятный прогноз синоптиков на начало мая заставил многих белорусов задуматься о том, как сберечь посевы на даче или собственном участке. Минусовая температура по ночам грозит подморозить первые побеги нежной зелени и теплолюбивую рассаду даже в теплицах, что сведёт на нет все усилия огородников. Нашли в соцсетях дешёвый и действенный способ, как обогреть теплицу во время майских заморозков.

Напомним, синоптики пообещали белорусам достаточно прохладное начало мая. В ближайшие дни, согласно прогнозу Белгидромета, в некоторых районах ожидается мокрый снег и ночные заморозки, а телеграм-канал Nadvorie уверяет, что существенного потепления в Беларуси и вовсе не стоит ждать до середины месяца.

В Белгидромете назвали дату и место, где в Беларуси выпадет майский снег

В таких условиях многим белорусам, которые поторопились высадить в теплицах зелень, редиску, а также рассаду помидоров, баклажанов и других теплолюбивых овощей, следует позаботиться о дополнительной защите от заморозков.

Для этого предлагаем воспользоваться лайфхаком опытных огородников, которым делятся пользователи TikTok. В частности, это видео набрало уже больше 100 тыс. просмотров. Многие пользователи утверждают, что успешно пользовались этим советом и он действительно помогает обогреть теплицу - дёшево и с помощью подручных средств, соорудив нехитрые масляные свечи.

Автор видео предложил сделать масляные свечи из жестяных банок, однако подойдут и стеклянные баночки небольшого объёма. В них он поместил тонкую свечу, закрепив её на дне с помощью расплавленного воска, и залил банки маслом почти до краёв. По словам автора, лучше всего подойдёт специальное лампадное масло, но подойдёт и обычное подсолнечное. Его мужчина предлагает подсолить, чтобы “препятствовать возгоранию масла”.

Между тем, рачительные хозяйки предлагают ещё больше удешивить свечу-самоделку и заливать ее маслом, использованным для жарки на кухне. Для этого нужно всего лишь заранее сделать заготовку свечи и держать её где-нибудь на кухне, под рукой, и сливать в неё остатки масла со сковороды.

Такие самодельные свечи автор лайфхака предложил ставить в мини-парник, чтобы не отапливать всю теплицу. Для этого следует накрыть рассаду плёнкой, поставив металлические дуги. Мужчина предупредил: сначала нужно дать свече прогореть, чтобы пламя свечи сравнялось с уровнем масла и только после этого можно будет закрывать мини-парник. Гореть такая свеча, по его словам, будет очень долго, а наполнить её по-новому не составит труда и не потребует серьёзных денежных затрат.

Некоторые пользователи выказывали опасения по поводу безопасности такого способа обогрева теплицы. Однако автор видео заверил, что если соблюдать меры безопасности и делать всё по правилам, риски воспламенения крайне низки. По словам мужчины, когда свеча догорит до масла, парафиновая плёнка сверху свечи не даст ему загореться.