Синоптики предупредили белорусов о существенном похолодании. Когда ждать фронт с Балтийского моря?

Опубликовано: 28.09.2023 12:01 , Обновлено: 28.09.2023

Синоптики предупредили белорусов о существенном похолодании: ещё в пятницу, 29 сентября, максимальная температура днём по стране будет в среднем составлять +22..+27°С, а уже к концу недели - на 7 - 9 градусов ниже. Какие ещё погодные изменения принесёт в Беларусь прохладный фронт, идущий с Балтийского моря?

Согласно прогнозу Белгидрометцентра, ближайшие два дня белорусы по-прежнему смогут наслаждаться необычайно тёплой для этого времени года погодой днём, хотя ночи будут уже по-осеннему холодные. Как сообщили синоптики, ночью 29 сентября температура воздуха в среднем по стране составит +7..+13°С, но в отдельных места упадёт до +3..+6°С. А вот днём воздух прогреется до +22..+27°С. Утром возможны туманы, осадков синоптики не прогнозируют.

Как поясняют специалисты, такая комфортная погода объясняется влиянием периферии антициклона, центр которого располагается над европейской территорией России. Однако, уже утром субботы, 30 сентября , с территории Польши в Беларусь начнёт смещаться фронтальный раздел и погода начнёт ухудшаться.

Днём для большей части территории страны синоптики спрогнозировали кратковременные дожди, в отдельных районах - с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью по прогнозам опустится до +5°С на юго-востоке страны и до +16°С в западных районах. Днём по северо-западу будет до +16°С , по юго-востоку - до +26°С.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» пояснили, что сейчас в наш регион поступает тёплая воздушная масса с юга Европы и такая циркуляция сохранится “примерно до середины дня субботы”.

“Потом антициклон «В» разрушится, а в воскресенье барическое поле перестроится таким образом, что на нашу территорию начнёт поступать прохладный воздух из Скандинавии. Температура приблизится к норме, но не очень-то, днём +14..+18°, что, согласитесь, весьма не плохо для конца сентября”, - отметили авторы тг-канала.

Согласно прогнозу Белгидромета, в воскресенье, 1 октября , заметно похолодает по всей стране. Из-за неустойчивых прохладных воздушных масс, которые, как полагают специалисты, придут в Беларусь с Балтийского моря, пройдут кратковременные дожди: днём - в отдельных районах, ночью - на большей части Беларуси. Синоптики предупредили о слабых утренних туманах и порывистом ветре днём.

Что касается температуры, то ночью по стране в среднем будет от +4°С до +11°С. Чуть теплее может быть в юго-восточных районах - до +13°С. А вот максимальная дневная температура будет заметно ниже, чем в предыдущие дни - в среднем по стране от +13°С до +20°С.

Напомним, накануне специалисты предупредили белорусов о том, что в ближайшие два дня в Беларуси будет рекордно тёплая для конца сентября погода.

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