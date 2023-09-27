«Ждем рекордов» - Синоптики предсказали в Беларуси жару на 12°C теплее, «чем обычно». Когда накроет?

Опубликовано: 27.09.2023 18:57 , Обновлено: 27.09.2023

По прогнозам метеорологов, вскоре Беларусь накроет жара. Воздух прогреется сильнее, чем ранее в эти даты. Специалисты рассказали, в каких днях "ждать рекордов".

По информации автора тг-канала о погоде nadvorie, 28 и 29 сентября в нашу страну придет жара: “ждём температурных рекордов в Беларуси”, написал он. Так, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщил, что будет на 6-8-10°C (карты 1 и 2) “теплее, чем обычно для этого времени года”.

Карта №1

Карта №2

А согласно модели прогнозирования погоды GFS, в Беларуси в эти дни местами будет даже на 12°C теплее, чем обычно (карта №3).

Карта №3

Что говорят в “Белгидромете”?

В четверг, 28 сентября, ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный. Температура ночью +2..+8 градусов, днем +21..+26 °С, сообщает портал о погодеpogoda.by.

В пятницу, 29 сентября, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами по стране слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура ночью +3..+13 градусов, днем +21..+27°С.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние.

Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние