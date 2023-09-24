Синоптики пообещали белорусам «золотую осень» до 1 октября. Где прогреет до +28°C?

Опубликовано: 24.09.2023 08:55 , Обновлено: 24.09.2023

Дожди, накрывшие большую часть Беларуси в выходные, уже в начале следующей недели сменит сухая и умеренно тёплая погода, предупредили метеорологи. Согласно прогнозу белорусского синоптика Дмитрия Рябова, с 25 сентября по 1 октября на территории страны установится "золотая осень", а в отдельных регионах дневная температура будет достигать +28°C.

“Бабье лето, хоть и не такое теплое, вновь вернется”, - заявил Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ. Он рассказал, что на последней неделе сентября основным погодообразующим фактором станут “обширные, погожие, блокирующие антициклоны”.

“Это значит, что нас ждут холодные туманные утренники и залитые солнцем умерено теплые, сухие дни”, - пояснил синоптик.

Несмотря на постепенное понижение среднесуточной температуры, до 1 октября она по-прежнему будет выше климатической нормы - примерно на 5°C, заявил Рябов.

По данным Белгидрометцентра, в понедельник, 25 сентября , погода в Беларуси будет обусловлена сформированным в прохладной воздушной массе западноевропейским антициклоном, центр которого расположится над территорией Литвы.

“Смещаясь через нашу страну, он принесет переменную облачность. Без осадков, лишь в понедельник ночью и утром по юго-востоку – кратковременные дожди”, - пояснил Рябов. По его словам, ночная температура по стране будет колебаться от +7°C до +12°C, дневная - от +17°C до +22°C. Уже ко вторнику, 26 сентября , заметно потеплеет – по Витебской области днём воздух прогреется до +20°C, по Брестской - до +28°C.

В среду, 27 сентября , теплые воздушные массы с южных широт обеспечат сухую и тёплую погоду: ночью температура по стране будет колебаться от +7°C до +12°C, днём- от +23°C до +28°C.

Солнечный, сухой и теплый антициклон, центр которого предположительно расположится над Центральными регионами России, будет способствовать отсутствию дождей и в четверг и пятницу, 28 и 29 сентября. Ночная температура в эти дни составит +9°C… +15°C, днём в четверг по стране - от +24°C до +27°C, в пятницу чуть прохладнее - не более +23°C.

По предварительному прогнозу синоптиков, в следующие выходные заметно похолодает, но по-прежнему будет преимущественно сухо и без осадков. Всё из-за более прохладного воздуха, который начнёт поступать в Беларусь с Балтийского моря. Ночью в субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября , столбики термометров предположительно опустятся до +7°C… +13°C, а днём поднимутся не выше +11°C… +14°C в субботу, и +10°C (по Витебской области) и +18°C (по Гродненской области) в воскресенье.

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