Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании. Где ждать заморозков до -2°С?

Опубликовано: 25.05.2023 11:52 , Обновлено: 25.05.2023

После недели по-летнему жаркой погоды белорусов ждёт волна похолодания, предупредили синоптики Белгидрометцентра. По их прогнозам, грядущие выходные будут заметно прохладнее рабочей недели, а ночью в отдельных районах страны возможны заморозки до -2°С.

На пятницу, 26 мая , Белгидромет спрогнозировал тёплую, безветренную погоду. Ночью температура не будет опускаться ниже +8..+14°С, а днём поднимется до летних +21..+27°С. Синоптики не исключили вероятность кратковременных дождей с грозами, но лишь в отдельных районах страны.

Уже в субботу, 27 мая , малоактивный атмосферный фронт уступит своё место холодной воздушной массе, которая идёт в Беларусь с северных широт. В результате резко похолодает - до +14..+21°С (на юго-востоке - до +23°С) днём и до +4°С (по северо-западу) и +14°С (по юго-востоку) ночью.

В воскресенье, 28 мая , температура опустится ещё ниже. Днём будет не более +17..+23°С, а ночью в среднем +1..+8°С, а в отдельных районах - заморозки до 0..-2°С.

При этом грядки на дачах и приусадебных участках белорусам всё равно поливать придётся - дождей в выходные синоптики не прогнозируют.

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