Синоптики предупредили белорусов о приближении «самого жаркого дня этой зимы». Где ждать +14°С?

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Опубликовано: 21.02.2024 15:13 , Обновлено: 21.02.2024

Апрельскую погоду пообещали синоптики белорусам в конце февраля. Согласно предварительным данным численной модели прогноза погоды ЕСМWF, начиная с пятницы, 23 февраля, и вплоть до 1 марта дневная температура в отдельных регионах Беларуси стабильно будет подниматься выше +10°С. Посмотрели, где ожидается до +14°С тепла и когда, по прогнозам специалистов, в Беларуси наступит "самый жаркий день этой зимы".

Согласно информации телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, “самый жаркий день этой зимы” будет в субботу, 24 февраля. Ночью воздух прогреется до +3..+8°С, а днём и вовсе до весенних +8..+14°С . Даже северо-востоку страны, где обычно существенно холоднее, специалисты спрогнозировали плюсовую температуру: +5..+10°С.

“Предварительно, среднесуточная температура в Минске 24 февраля ожидается +6,3°С, что соответствует норме для 10 апреля. В Бресте +8,8°С — это норма для 13 апреля”, - пояснили специалисты.

О приходе в страну с юга Европы атмосферных фронтов и теплой воздушной массы 23-24 февраля сообщили и сотрудники Белгидрометцентра. В их прогнозах также фигурируют нехарактерно высокие для февраля плюсовые температуры: до +10°С в пятницу и до +13°С в субботу по юго-западу и югу Беларуси (в среднем по стране +5..+11°С днём и 0..+7°С ночь).

При этом полноценно насладиться по-весеннему тёплой погодой белорусам, вероятнее всего, не дадут кратковременные дожди. Кроме того, синоптики Белгидромета предупредили о сохранении ночных туманов и порывистого ветра в отдельных районах, а также опасности гололедицы на дорогах.

Из-за неё на четверг и пятницу, 21-22 февраля , Белгидромет выписал предупреждение о желтом уровне опасности. По данным белорусских специалистов, в ближайшие сутки гололедица будет представлять потенциальную опасность для водителей и пешеходов в Минской, Могилёвской, Гомельской и Витебской областях.

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