«Я под впечатлением» - В Бобруйске появились первые грибы, а в Бресте – расцвели подснежники

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Опубликовано: 19.02.2024 16:39 , Обновлено: 13.11.2024

Судя по сообщениям пользователей социальных сетей, в Беларусь вот-вот придёт настоящая весна. Так, в Бобруйске Могилёвской области 18 февраля нашли первые грибы, а в Бресте - распустились первые подснежники.

Фотографиями саркосцифы алой поделилась пользовательница соцсети “ВКонтакте”, которая называет себя Машей Никто. По словам девушки, первые грибы (технически - ещё даже не весенние, а зимние) она нашла в Бобруйске 18 февраля.

В комментариях под фотографиями пользователи соцсети искренне разделили радость автора снимков, хотя и не скрывали удивления по поводу того, что в этом году грибы пошли очень рано.

“Неужели, я под впечатлением”, - написала одна из интернет-пользовательниц, на что автор видео ответила, что “сама в шоке”.

“Хотелось найти, но не думала, что будет так много”, - рассказала девушка.

Фото: Маша Никитко[info_b]Кстати, саркосцифа алая (или австрийская), которую ещё называют “эльфовой чашей”, является одним из самых ранних весенних съедобных грибов, хоть и относится к числу так называемых грибов низкой пищевой ценности. Далеко не все используют эти грибы в пищу, считая саркосцифу безвкусной, однако китайские и французские повара с удовольствием используют её для приготовления изысканных блюд. Её маринуют, добавляют в салаты и используют в качестве начинки для блинчиков или пирогов. [/info_b]

Один из пользователей соцсети резонно заметил, что для грибов ещё рановато, на что автор поста ответила: “Ну вы это не мне скажите, а грибам, может и передумают расти”.

Между тем, видео из TikTok говорит о том, что природа, действительно, всерьёз настроена на весенний лад: там на днях уже зацвели первые подснежники.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси некоторые грибы можно собирать и в апреле. В прошлом году, например, в начале месяца выйти на “тихую охоту” многим помешали снега, но с наступлением тепла белорусы открыли грибной сезон и собирали не только “эльфову чашу”.

Не только «эльфову чашу». Какие грибы в Беларуси собирают уже в апреле?